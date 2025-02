O que é a chlamydophila felis?

A chlamydophila felis é um tipo de bactéria que causa conjuntivite em gatos e gatinhos.

Quais são os sinais clínicos da chlamydophila felis?

Quando o seu gato ou gatinho tem conjuntivite, apresenta uma variedade de sinais clínicos. Deve sempre estar atento a:

Qualquer descarga e acumulação de fluido ocular

Piscar dos olhos regular e excessivo

Olhos semicerrados

Vermelhidão do tecido ocular

A conjuntivite aparece acompanhada de outros sinais clínicos?

Muitas vezes, as infeções oculares em forma de conjuntivite são acompanhadas de infeções do trato respiratório superior. Quando as duas infeções aparecem combinadas, usa-se o termo "gripe felina" que é causada por várias infeções diferentes.

Na maioria das vezes, esta gripe inclui o herpesvírus felino-1 (FHV) e o calicivírus felino (FCV), que são ambos vírus muito comuns na população de gatos.

Bactérias como a bronchiseptica e o micoplasma também podem contribuir para esta infeção.

Como se propaga a gripe felina?

A gripe felina é transmitida diretamente entre os gatos, bem como por pessoas que acariciam gatos infetados e não lavam as mãos. Também é disseminada através de objetos que foram contaminados por espirros ou lágrimas e não foram limpos adequadamente. Incluem-se entre estes objetos tigelas de comida, caixas e escovas.

Quais são os outros sinais clínicos da gripe felina?

Os sinais clínicos de gripe felina incluem:

Corrimento ocular e nasal

Salivação excessiva

Espirros

Úlceras na boca

Gengivas inflamadas

Dor de garganta

Gânglios linfáticos aumentados

Os sinais clínicos da gripe felina são sempre evidentes?

Um gato ou gatinho que não apresenta sinais clínicos ou sinais clínicos de uma doença, como a gripe felina, pode ser portador de vários vírus, incluindo o calicivírus felino, o herpesvírus felino, o FeLV e a chlamydophila felis.

Se o seu novo gatinho se junta a outros gatos, seja sempre cauteloso. Há probabilidade de os outros gatos da população serem portadores dos vírus indicados em cima, apesar de parecerem saudáveis.

Se for esse o caso, representam um risco para os outros membros da comunidade, principalmente para os gatinhos.

O meu gato pode ser vacinado contra a chlamydophila felis e a conjuntivite?

O seu gato pode ser vacinado contra a chlamydophila felis se o seu médico veterinário assim o aconselhar.

Os gatos e gatinhos são vacinados por rotina contra vários vírus e doenças que se podem combinar e provocar gripe felina. As vacinas nem sempre incluem a chlamydophila felis.

O seu médico veterinário irá indicar-lhe se esta vacina é necessária.

Quais são as principais vacinas dadas por rotina aos gatos?

As principais vacinas são as seguintes:

Herpesvírus felino (FHV)

Calicivírus Felino (FCV)

Vírus da panleucopenia felina (FPV)

Vírus da leucemia felina (FeLV)

A vacinação contra a chlamydophila felis não é administrada por rotina pelos médico veterinários, mas é frequentemente recomendada. O médico veterinário irá analisar o estilo de vida do seu gatinho, especificamente se irá frequentar espaços exteriores e se estará em contacto com outros gatos. Estipulará, em seguida, qual será o plano de vacinação recomendado e as datas de vacinação.

Se é provável que o seu novo gatinho viva rodeado de outros gatos, é importante falar com o seu médico veterinário sobre a vacinação contra todas as causas da gripe felina.