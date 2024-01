É essencial que apoie as necessidades do seu gatinho através do seu maior aliado - a nutrição mais adequada. Alimente-o com soluções nutricionais que tenham em conta a imaturidade do seu trato digestivo e sistema imunitário, a fragilidade dos seus minúsculos dentes e as suas necessidades específicas em termos de nutrientes e calorias. Por isso criámos o Programa de crescimento para gatinhos da ROYAL CANIN®, com alimentos específicos para cada fase de crescimento, concebida para que todos os gatinhos, até ao ano de idade, possam ser alimentados consoante as suas necessidades físicas e nutricionais específicas.



Vamos descrever estas diferentes fases de crescimento, para compreender melhor como o facto de dar um alimento específico para gatinhos pode fazer toda a diferença na saúde futura do seu gato.