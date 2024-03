Alimentos húmidos ou secos - como alimentar um gato

Idealmente, também deve ajudar a detetar possíveis problemas de saúde. A alimentação húmida é uma ótima forma de cuidar de algumas dessas necessidades, enquanto a alimentação seca para gato é ideal de outras maneiras. A alimentação húmida ajuda a aumentar a ingestão de água do seu gato, enquanto a alimentação seca ajuda a manter a saúde dentária do gato. O aroma do alimento húmido tem maior probabilidade de fazer as delícias de um consumidor exigente, enquanto o alimento seco mantém a qualidade na tigela durante o dia inteiro. Como a alimentação húmida e seca para gatos oferece benefícios diferentes , vale a pena considerar alimentar o seu gato com uma mistura de ambas (embora não na mesma tigela).

Um dos principais benefícios da alimentação seca para gatos é que. Facilmente aguenta todo o dia numa tigela sem se estragar. Isto permite que o seu gato pique com frequência durante o dia, o que é ideal para promover hábitos alimentares saudáveis. Quando os alimentos secos são devidamente formulados, também ajudam a melhorar a saúde dentária através do uso de uma superfície ligeiramente abrasiva no croquete para controlar os níveis de tártaro nos dentes do gato.

Os alimentos húmidos têm o benefício acrescido de exalar um aroma mais intenso do que o aroma dos alimentos secos, o que é importante para os gatos, tendo em conta que dependem mais do sentido de olfato do que do palato. O olfato de um gato é normalmente muito mais forte do que o do ser humano, enquanto a língua de um humano tem cerca de vinte vezes mais papilas gustativas do que a língua de um gato.