A introdução de um novo alimento na alimentação do seu gato deve ser gradual, para evitar possíveis perturbações gástricas . Siga o nosso prático guia de sete dias para facilitar a iniciação de uma nova alimentação com a maior segurança para o seu gato.

O ideal é fazer uma transição suave para a nova alimentação do seu gato, ao longo de, pelo menos, uma semana. Desta forma, ajudará a evitar perturbações gástricas, neofobia ou qualquer outro sinal de ansiedade no seu gato.

Dia 5 e 6 - 25% do alimento anterior + 75% do novo alimento

Dia 3 e 4 - 50% do alimento anterior + 50% do novo alimento

Dia 1 e 2 - 75% do alimento anterior + 25% do novo alimento

Mantenha-se atento ao seu gato

Preste muita atenção ao comportamento do seu gato depois de concluída a transição para o novo tipo de alimento. Isto ajudá-lo-á a perceber como é que ele está a reagir à mudança. As melhores dietas refletir-se-ão na aparência, no peso e na qualidade das fezes do seu gato.