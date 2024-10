Os sintomas de problemas digestivos no seu gato

O seu gato tem diarreia

À semelhança de vómitos, a diarreia pode ser indicadora de uma doença de fundoque pode estar a afetar o seu gato. Os médicos veterinários distinguem entre diarreia proveniente do intestino grosso e do intestino delgado, pois são caracterizadas por sinais clínicos diferentes e têm uma causa diferente.

Se o seu gato tiver diarreia proveniente do intestino grosso, as fezes tenderão a ter o mesmo volume ou menos do que o habitual numa única expulsão, mas ocorrerão mais frequentemente do que o normal, e incluem por norma sangue ou muco. Também poderá notar que as fezes são mais moles no fim do dia. O seu gato também exibirá a necessidade de aliviar a barriga com urgência e frequência.

A diarreia proveniente do intestino delgado no gato tende a ser de grande volume numa única expulsão, pode variar de cor, apresentar-se verde ou alaranjada, e pode incluir alimentos não digeridos. O seu gato também pode sofrer de vómitos, perda de peso e flatulência.

Uma das dificuldades de verificar as fezes do gato é que pode ter a tendência de sair para evacuar. Se for o caso, verifique se o seu gato tem fezes ao redor do ânus, pois poderá ser um indicador de diarreia, e monitorize a frequência com que sai.

Se perceber que o seu gato apresenta algum destes sinais clínicos, é importante levá-lo ao médico veterinário para que a causa do problema possa ser identificada e devidamente tratada. Muitos problemas digestivos podem ser aliviados ou solucionados com a dieta certa, por isso, peça conselhos ao médico veterinário sobre a melhor comida a dar ao seu gato, de forma a promover a saúde digestiva do seu animal de estimação.