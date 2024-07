Problemas na caixa de areia? Os problemas digestivos podem deixar o seu gato desconfortável.

Mas, quando o seu gato apresenta distúrbios digestivos, as dietas caseiras, incluindo o arroz branco com frango, podem não conter os nutrientes de que necessita para recuperar. É por isso que o seu médico veterinário poderá recomendar uma dieta com nutrientes especificamente selecionados para dar suporte a saúde digestiva do seu gato.