Alimentos tóxicos a evitar que o seu gato coma

Alguns alimentos que provavelmente terá em sua casa também são tóxico para gatos, com sinais clínicos que vão de doença a lesões graves nos órgãos.

Tal como acontece com os cães, o chocolate é tóxico para os gatos devido à presença da teobromina. Quanto mais escuro for o chocolate, mais teobromina estará presente. Dependendo da quantidade e do tipo de chocolate consumido, o seu gato pode ter um ritmo cardíaco anormal, tremores e convulsões, ou até morrer.

A cebola e o alho causam problemas no corpo do seu gato, pois podem promover a destruição dos glóbulos vermelhos do sangue e provocar anemia. Também podem causar perturbação gastrointestinal que provoca diarreia. As uvas e as passas também são tóxicas, podendo causar insuficiência renal; os sinais de alerta precoces no seu gato são vómitos repetidos e hiperatividade.

Embora a proteína seja uma parte crucial da dieta do seu gato, certos tipos de proteína podem ser prejudiciais para a saúde deste. Dar ovo cru ao seu gato representa um risco de intoxicação alimentar, mas também pode interferir na capacidade de absorção da vitamina B, devido à presença de uma proteína chamada avidina na clara do ovo. Se o seu gato comer grandes quantidades de fígado, isto pode causar uma intoxicação por vitamina A, que pode afetar os ossos e provocar osteoporose.

Deve evitar dar a seu gato restos de comida ou sobras da sua refeição; incentiva o hábito de pedir comida, pode contribuir para o aumento de peso e também pode causar lesões no aparelho digestivo. Os alimentos fritos ou gordurosos podem ser muito ricos para o seu gato e causar diarreia. Bebidas alcoólicas e cafeína não devem ser dadas ao seu gato, pois os efeitos que um ser humano sente com essas substâncias são mais graves nos gatos devido ao seu pequeno porte, e podem causar lesões graves.

Embora a imagem de um gato a beber um pires de leite seja comum, após o desmame, a intolerância à lactose aumenta e a ingestão de leite pode causar perturbação e desconforto digestivo.

Se achar que o seu gato comeu algo tóxico, fale com o seu médico veterinário imediatamente, que poderá aconselhá-lo sobre o melhor tipo de ação - e certifique-se de que toma medidas preventivas, mantendo substâncias tóxicas, alimentos ou plantas longe do seu animal de estimação.