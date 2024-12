O mais importante da diarreia é que pode ser um indicador de uma doença muito mais séria que pode afetar o nosso gato.

Uma das formas mais fáceis para prevenir a diarreia e os transtornos digestivos nos gatinhos, é dar-lhes uma alimentação completa e nutricionalmente equilibrada para esta etapa de crescimento na qual se encontram.

Quais são as causas?

As causas para que apareça podem ser muito variadas e dependem da etapa de vida na qual se encontra.

Por este motivo, é importante diferenciarmos duas faixa etárias na vida do gatinho, nas quais se pode ver afetado:

1. Até aos dois meses (desmame)

Esta é uma etapa crítica para os gatinhos com um sistema digestivo e imunológico ainda imaturo, por isso, ainda são muito vulneráveis. Além disso, quando estão com a mãe e os irmãos da ninhada, estão num meio onde existe uma carga infeciosa e parasitária muito forte. Também é uma etapa de um importante crescimento e aumento de peso.

Depois do desmame, o gatinho enfrenta várias causas de stress que favorecem os transtornos digestivos e a diarreia, tais como:

Mudança de alimentação

Abandono da mãe

Adaptação a um ambiente e a uma microbiologia diferentes.

As principais causas da diarreia nesta etapa são:

Infeciosas (vírus e bactérias) ou parasitárias

Quantidade em excesso de alimento (sobrealimentação) por toma.

No caso de gatinhos órfãos, o leite de substituição mal preparado, mal conservado ou administrado a uma temperatura inadequada.

2. Desde o desmame até ao primeiro ano de vida

Neta etapa, o nosso gatinho passa de se alimentar com o leite da mãe para um alimento especial para o desmame até aos quatro meses. A partir daqui, começa a diminuir o ritmo de crescimento, mas continua a aumentar muito o aumento de peso, motivo pelo qual precisa de outro alimento específico.

As principais causas de diarreia podem ser:

Doenças intestinais

Víricas, bacterianas ou parasitas

Desequilíbrios da flora intestinal (microbioma)

Má digestibilidade do alimento

Alimentos mal conservados

Mudanças de alimentação

Intoxicações

Outras doenças sistémicas

Alergias ou intolerâncias alimentares

Na maior parte dos casos, e se o seu estado geral é satisfatório, o mais normal é poder tratar-se de um problema relacionado com o alimento ou uma parasitose. No entanto, é imprescindível que siga as recomendações do seu veterinário de confiança, que durante a consulta realizará as provas de diagnóstico necessárias e indicar-lhe-á um plano de programa de vacinação e desparasitação individualizado, juntamente com a alimentação que melhor se adapte ao seu gatinho.