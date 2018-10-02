Do nascimento até à idade adulta, há várias formas de ajudar o seu gato a ser saudável e feliz, onde se inclui a dieta e a forma de interação com a comida.

Alimentar o seu gatinho até às quatro semanas de idade

Desde o momento em que nasce até ao primeiro mês de vida, o seu gatinho receberá da mãe toda a nutrição de que precisa durante a amamentação. Inicialmente, mama o colostro, um fluido parecido com leite que promove o sistema imunitário numa fase inicial e que antecede o leite. Se o seu médico veterinário o aconselhar, pode alimentar o gatinho recém-nascido com leite para gatinhos para se certificar de que recebe tudo o que necessita. Isto é particularmente importante se a mãe não tiver leite, não tiver leite suficiente ou se a ninhada for muito grande.

De início, o seu gatinho pode perder um pouco de peso enquanto aprende a mamar. Mas pouco depois deverá começar a ganhar peso de forma consistente. Pese-o todos os dias e consulte o médico veterinário se o peso do seu gatinho estagnar ou diminuir. A melhor coisa que pode fazer durante este período é certificar-se de que os gatinhos e a mãe estão seguros e tranquilos, deixando-os alimentarem-se em paz.

Alimentar o seu gatinho entre as quatro semanas e os quatro meses

Com quatro semanas de vida, o seu gatinho começará a demonstrar interesse por comida sólida e poderá iniciar o desmame. Dê início a este processo, reidratando um croquete seco com leite para gatinhos ou água até ficar com uma consistência pastosa, para que o seu gatinho possa comê-lo facilmente, ou utilize comida húmida. Escolha um alimento especificamente concebido para gatinhos que promova o crescimento, por exemplo, que seja enriquecida com antioxidantes para estimular a produção de anticorpos, uma vez que durante o desmame a imunidade adquirida através da mãe começa a diminuir.

Pode começar por definir bons hábitos alimentares, certificando-se de que separa as zonas da comida, das brincadeiras, da cama e da liteira do seu gatinho, simulando o que fariam espontaneamente. Tenha também bastante água fresca disponível para manter o seu gatinho hidratado.