Se o seu gato fez uma cirurgia recentemente, é importante cuidar dele da maneira certa para que tenha as melhores condições para recuperar de forma rápida e eficaz.

A cirurgia pode ser muito difícil para o seu gato, tanto mental como fisicamente. O seu corpo estará a esforçar-se para recuperar e manter a força, por isso, a dieta que der ao seu gato – e a forma como o alimenta – é crucial.

Como devo alimentar o meu gato após uma cirurgia?

É improvável que o corpo e o trato digestivo do seu gato consigam lidar com a mesma quantidade de alimento ingerida antes da cirurgia. A digestão e a absorção adequada dos nutrientes dos alimentos exigem muito do sistema do seu gato, e essa energia pode estar a ser direcionada para outros lugares para acelerar o processo de cura.

Peça ao seu médico veterinário aconselhamento sobre como alimentar o seu gato imediatamente após a cirurgia. Que quantidade deve dar depois de trazer o seu gato para casa? O seu gato precisa de uma mudança de dieta? A maioria dos médico veterinários recomendará uma porção mais pequena na noite após a alta do hospital, por exemplo, metade da porção normal, mas isso dependerá do seu gato e do tipo de cirurgia realizada. Muitos gatos não têm o seu apetite habitual depois de terem sido submetidos a cirurgia, mas fale com o seu médico veterinário se isso persistir.

Se o seu gato vomitar depois de comer no mesmo dia da cirurgia, peça ao seu médico veterinário para recomendar a melhor maneira de fazer o seu gato voltar ao plano de alimentação.

O seu gato pode ter que usar um colar de proteção para evitar que lamba ou coce a ferida; certifique-se de que isso não interfere ao comer e beber e, se for o caso, remova-o durante as refeições. Dependendo do tipo de cirurgia a que o seu gato foi submetido, pode necessitar de alimentação assistida através de um tubo de alimentação. Neste caso, fale com o seu médico veterinário sobre a melhor maneira de fazer isso.