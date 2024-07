Em termos de personalidade, os Mastiffs dispõem de uma rara combinação de nobreza e coragem. Apesar do seu porte, estes cães calmos são afetuosos com os seus companheiros humanos e conhecidos por serem carinhosos com as crianças.

Os Mastiffs são cães poderosos e bem constituídos, famosos por poderem superar o peso de um homem em idade adulta. São utilizados em todo o mundo como cães de guarda e de vigilância graças à sua natureza alerta e protetora, e aparência impressionante.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)