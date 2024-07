Montenegrin Mountain Hound

Os Montenegrin Mountain Hounds são cães bem equilibrados que se afeiçoam muito aos seus tutores, o que os torna companheiros de confiança.

O parentesco do Montenegrin com outros sabujos dos Balcãs é indiscutível. No passado, era por vezes conhecido como o Black Hound, ou Sabujo Negro.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)