Enquanto cão de caça, o Norrbottenspitz é atento e corajoso, dando a impressão de um animal ativo e vigilante que é amável e confiante. Um Norrbottenspitz não será nunca nervoso ou tímido.

Quando os preços dos casacos de pele diminuíram drasticamente após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo aconteceu com o interesse pelo Norrbottenspitz. A raça desapareceu e não houve registo da mesma durante muitos anos. Em consequência, o Swedish Kennel Club (SKC) declarou a raça extinta. Mas apenas uma década depois chegou a notícia de que alguns espécimes puros foram usados como animais de estimação e cães de guarda em pequenas propriedades no interior do norte da Bótnia. Devido ao trabalho imensamente dedicado de alguns intervenientes, o velho Spitz de caça foi salvo.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)