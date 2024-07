Buhund Norueguês

Corajosos, enérgicos e amigáveis, os Buhunds Noruegueses são raros fora do seu país natal, onde gozam de uma excelente reputação como companheiros fáceis de treinar e com os quais é fácil viver. Este Spitz típico é uma raça quadrada, um pouco mais pequena do que a média. As suas orelhas retas e pontiagudas enfatizam uma expressão franca e vigilante. A cauda está enrolada com firmeza sobre as costas.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)