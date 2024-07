Hound Norueguês

Os Hounds Noruegueses são especializados em caçar lebres. Devem o seu nome alternativo - Dunker - a Wilhelm Dunker, que estabeleceu as características da raça no século XIX. Velozes e com um nariz apurado, estes cães são de convívio fácil e mantêm-se muito próximos dos seus tutores. Infelizmente, são muito raros fora da Noruega.

De porte médio e com uma constituição poderosa, mas nunca pesados, os Hounds Noruegueses irradiam vigor. Têm uma pelagem arlequim muito distinta, que partilham com outras raças raras, como os Beaucerons. São cães de trabalho com muita energia e vitalidade, capazes de lidar com vários tipos de terreno.

