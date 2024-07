Embora sejam naturalmente pacíficos, em algumas situações os cães Mastim de Maiorca são conhecidos por serem corajosos e intrépidos. São sociáveis com as pessoas, demonstrando grande lealdade e sendo afetuosos com o companheiro.

Os Mastins de Maiorca são excelentes cães de guarda e defesa, confiantes e seguros em repouso, com um olhar penetrante em estado vigilante.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)