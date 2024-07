Pastor Romeno Miorítico

Os Romenos Mioríticos são cães calmos e equilibrados que mostram grande coragem e uma capacidade de combate eficaz quando predadores, como ursos, lobos e linces, ameaçam o seu rebanho. São desconfiados com estranhos e conhecidos por serem excelentes cães de guarda.

Esta raça é excelente para guardar rebanhos, sendo este cão um lutador muito corajoso e eficaz contra possíveis predadores. A sua natureza calma e a paciência com as crianças faz com que se tornem cães de família afetuosos.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)