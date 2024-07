Os Schillerstövares são animais bem proporcionados, musculados e nobres que irradiam velocidade e força. São valorizados pela sua atitude viva e animada. A sua natureza obediente e inteligente mereceu-lhes uma fama de animais carinhosos com as crianças que, com o treino apropriado, se irão instalar facilmente na casa da família.

Bem proporcionado, ligeiramente retangular no corpo, vigoroso e nobre, o Schillerstövare transmite a impressão de velocidade e força. Têm a pelagem castanha com um manto preto.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)