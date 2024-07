Schipperke

Os Schipperkes são cães pastores pequenos que, no entanto, têm uma constituição sólida. A pelagem deles é muito distinta, com pelos lisos que formam rufos, juba e floreados. As características especiais, juntamente com a curiosidade de cão pastor e o porte deles, explicam a sua grande popularidade fora da Bélgica.

Estes cães pequenos extraordinários estão cheios de afeto pelas respetivas famílias, mas podem ser reservados com estranhos, tornando-se cães de guarda e de vigilância populares.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)