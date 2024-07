Os Hounds Sérvios são amigáveis, vivos e particularmente persistentes. Graças à sua capacidade de aprender facilmente, celebrizaram-se como cães de caça.

A natureza calma e sociável do Hound Sérvio, bem como a paciência com as crianças e outros animais, faz com que estes cães se acomodem facilmente a casas de família. O seu instinto de caça significa que se adequam preferencialmente a tutores com um estilo de vida ativo.

Fonte: Factos e características fundamentais obtidos da Fédération Cynologique Internationale (FCI)