Smålandsstövare

A raça é a de um cão resistente e versátil com uma boa língua, e é usada principalmente para caçar raposas e lebres. Também tem sido usado tradicionalmente para caça miúda diferente, mas nunca para veados.

A província de Småland era o lar de uma grande variedade de cães no século XIX. Alguns deles tinham origem alemã, polaca e báltica, tendo chegado à Suécia com soldados regressados de uma das muitas guerras que assolaram a Europa no século XVII. Estes cães de caça foram cruzados com cães de quinta do tipo Spitz local e com cães ingleses.

