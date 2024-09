Como medir a temperatura a um cão?

A melhor forma de medir a temperatura é com um termómetro especial para a via retal. Certifique-se de que o lubrifica previamente para que entre facilmente e que o cão fique o mais quieto possível durante todo o processo.

Atualmente, como a maioria dos termómetros retais são digitais e relativamente flexíveis, são seguros para o cão; no entanto, os de mercúrio e os rígidos podem partir-se. Portanto, nunca, jamais, utilize um termómetro convencional para medir a temperatura retal do seu cão se este não for concebido para esse fim. O tempo mínimo que o termómetro deve estar no reto é de dois minutos, mas se utilizar um termómetro digital terá de esperar que o temporizador se desligue para lhe dizer que terminou de medir a temperatura. Se quiser saber com mais detalhes como medir a temperatura do seu cão, recomendamos-lhe que veja o nosso vídeo.