Reduzir o risco de ansiedade por separação em cães após o confinamento

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é uma proteína presente em áreas do cérebro que está associada ao humor, à emoção e à cognição.

Peça ajuda

Planeie com antecedência se estiver a aproximar-se de uma altura em que vai estar mais tempo fora de casa. Pode ajudar o seu cão a gerir esta mudança recorrendo a um grupo de pessoas que possam ajudar. A família, amigos, passeadores de cães e centros de dia caninos podem ajudar a suavizar as alterações nas rutinas diárias do seu cão. No entanto, certifique-se de começar a utilizar estas ajudas antes da mudança na sua rotina para que o seu cão se possa habituar.

Quanto tempo deve deixar o seu cão sozinho?

Se o seu cão sofre de ansiedade por separação ou se tem passado muito tempo em casa com ele, poderá ter de começar com períodos de separação mais curtos. Pode também introduzir tempo sozinho quando ainda está por perto (noutra sala, por exemplo). Depois do seu cão se sentir confortável ao ficar sozinho, pode gradualmente prolongar o tempo em que está fora.



Se o seu local de trabalho permitir levar animais de estimação para o escritório, isto pode ser útil para limitar a quantidade de tempo que o seu cão passa sozinho em casa. No entanto, é importante lembrar que ele precisa desse tempo, por isso, quando não pode ser levado para o escritório é fundamental estar totalmente preparado para a situação".

Dicas para deixar o seu cão sozinho em casa

As seguintes sugestões podem ajudar quando começar a passar mais tempo afastado do seu cão.

Utilizar atividades de enriquecimento

Tente usar brinquedos para cães que se enchem de comida ou esconder comida em casa enquanto estiver fora. Isto dará ao seu cão algo para fazer, estimulará o seu cérebro e permitir-lhe-á expressar os seus comportamentos naturais. Comece lentamente e deixe que o seu cão se habitue a qualquer puzzle de alimentação enquanto está por perto, antes de lhe dar um para usar quando está sozinho.

Deixe o seu cheiro

Quando deixar o seu cão sozinho, certifique-se de que ele tem um lugar tranquilo e confortável para descansar com um biscoito ou um brinquedo especial. Também pode deixar um cobertor ou peça de roupa com o seu cheiro pois isto pode ajudar a confortá-lo.

Deixe uma televisão ou rádio ligado

Se deixar uma televisão ou rádio ligado ou a tocar alguma música enquanto estiver fora, isto também pode ajudar

Verifique a alimentação do seu cão

Por vezes, a nutrição pode ajudar os cães a adaptarem-se a situações stressantes e a manterem o seu equilíbrio emocional. Fale com o seu médico veterinário sobre qual a dieta mais adequada para o seu animal de estimação. Podem sugerir a Calm Canine da Royal Canin, que só está disponível através de receita de um veterinário. É uma dieta seca que contém nutrientes como a proteína do leite e o triptofano, nutrientes que demonstraram terem efeitos calmantes no cérebro.

Pergunte a um especialista

Se o seu cão tem ansiedade por separação, não se culpe e não tente lidar com isso sozinho. Certifique-se de contactar primeiro o seu médico veterinário se achar que existe algum problema. Este pode encaminhá-lo para um especialista em comportamento animal que lhe pode dar apoio extra com orientação especializada. E lembre-se, qualquer que seja a abordagem que tente, prevenir ou reduzir a ansiedade por separação do seu cão requer muita paciência e amor. Por isso, seja gentil consigo e com o seu cão.