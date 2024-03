Como crescem os cachorros e como se desenvolve o seu cérebro.

Vejamos mais de perto este período crucial para os cachorros.

Ao estudar o desenvolvimento dos cachorros durante o crescimento, notámos que os níveis de tecido aumentam, e os ossos e músculos desenvolvem-se para formar o sistema locomotor (que lhes dá a capacidade de se moverem). Ao mesmo tempo, o seu sistema nervoso está a amadurecer, permitindo uma melhor comunicação entre o cérebro e o corpo.

No mundo exterior, a consciência do seu cachorro sobre o ambiente que o rodeia está a crescer à medida que ele começa a explorar e a descobrir cada vez mais. Novas pessoas, novos lugares, novos truques e novos comandos, eles têm muito a assimilar e aprender.

Por volta das 8-9 semanas de idade, o seu cachorro estará numa fase de aprendizagem rápida e poderá pretender aumentar a estimulação, o treino e a educação do seu cachorro para que aprenda tudo o que ele precisa para se tornar um cão adulto bem-educado e calmo.

Mas esteja atento, porque para que este processo complexo e rápido funcione, o seu cachorro precisa do "combustível" certo. Algumas deficiências nutricionais podem levar a problemas tais como visão deficiente e uma redução nas capacidades de aprendizagem do seu cachorro. É por isso que certificar-se de que têm o alimento certo para esta etapa específica da sua vida é a melhor forma de ajudar o crescimento saudável e o desenvolvimento cerebral do seu cachorro.