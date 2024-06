Programa de crescimento para cachorros

Fase neonatal

Pode pensar que não há muito a acontecer neste momento, porque o seu cachorro passará a maior parte do tempo a dormir. Mas por detrás daqueles olhos sonolentos, o seu desenvolvimento está a ocorrer a grande velocidade. Quando tiver cerca de 2 semana, o seu cachorro já estará a começar a andar, fazendo pequenas incursões para explorar o seu novo mundo. E ao mesmo tempo que começa a interagir, a proteção conferida pelos anticorpos maternos (que recebeu ao ingerir o colostro, o primeiro leite), decresce progressivamente.

Para os cachorros que não conseguem ter acesso ao leite da mãe, é essencial poder contar com a ajuda do leite de substituição da ROYAL CANIN® BabyDog milk. É formulado para ter um conteúdo em lactose semelhante ao do leite materno, com elevado teor em proteínas lácteas de elevada digestibilidade, para os ajudar a desenvolver os anticorpos de que necessitam. E porque ainda têm uma digestão extremamente delicada, não contém amido, pois os cachorros em tão tenra idade não o conseguem digerir corretamente.