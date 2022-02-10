När ska du byta från kattungefoder till foder för vuxna katter?
När du tar med dig din nya kattunge eller katt hem kommer den att behöva lite tid på sig för att bosätta sig i sin okända omgivning. Att göra saker så mysiga och bekväma som möjligt för dem hjälper till att göra detta till en smidig övergång.
Det är också bra om du har förberett dig för din kattunges eller vuxna katts näringsbehov. I varje stadie av kattungens liv – och hela livet ut – är deras kost en viktig del av deras utveckling och mognad.
I den här artikeln kommer vi att gå igenom när kattungar blir vuxna katter, de viktigaste skillnaderna mellan kattungemat och foder för vuxna katter samt betydelsen av denna näringsrelaterade milstolpe.
Övergången från kattungefoder till foder för vuxna katter
En kattunge har andra näringsbehov än en vuxen katt. För att stödja din kattunges hälsosam utveckling är det viktigt att ge den ett foder som är anpassat efter dess ålder.
Det finns två viktiga kattungestadier att vara uppmärksam på:
- Födelse till fyra månader: en period av intensiv tillväxt där de också börjar utveckla sina naturliga försvarsmekanismer
- Fyra till tolv månader*: tillväxthastighet och energinivåer börjar sjunka, men det behövs fortfarande ett foder som är lättsmält
*Ett rasundantag är maine coon, som vanligtvis tar upp till 15 månader att fullfölja sin tillväxttakt.
Kattungar behöver därför en kost som:
- har högt energiinnehåll
- har hög halt av smältbart protein
- innehåller näringsämnen som bidrar till att stödja immunförsvaret
- innehåller en optimal blandning av vitaminer och mineraler.
De flesta kattungar börjar äta vuxenfoder när de är ungefär 12 månader gamla, med undantag för maine coon som är upp till 15 månader innan de anses vara vuxna. Det är då de anses vara mogna eftersom de har nått minst 90 % av sin fulla storlek.
Vikten av att byta från kattungefoder till ett foder för vuxna katter
Det är helt normalt att undra hur länge du behöver ge din kattunge foder som är anpassat för kattungar. Glöm inte att kattungar genomgår en period av snabb tillväxt under de första månaderna av sina liv. Men så snart kattungen har utvecklats till en vuxen katt behöver den färre kalorier per kilo kroppsvikt eftersom ämnesomsättningen saktar ner och energinivåerna tenderar att sjunka.
En viktig skillnad mellan foder för kattungar respektive vuxna katter är kaloriinnehållet. Om du fortsätter ge kattungefoder till en vuxen katt kan det leda till överviktsproblem längre fram, på grund av det högre kaloriantalet. Fetma kan också öka risken för hälsorelaterade problem för din katt.
Eftersom närmare 50 procent av alla katter klassas som överviktiga eller feta är det viktigt att du inte bara ger din katt åldersanpassat foder utan också sätter dig in i hur stora portionsstorlekarna bör vara för kattungar och vuxna katter.
Tänk på att en vuxen katts näringsbehov beror på flera faktorer inklusive kattens storlek, ras, aktivitetsnivå och om den har blivit kastrerad. Din veterinär kommer att kunna vägleda dig om din katts kostbehov.
Så byter du till vuxenfoder för din kattunge
En plötslig förändring i din kattunges kost är att undvika. När du ska gå över från kattungefoder till foder för vuxna katter måste detta ske gradvis för att inte störa kattens matsmältningssystem.
För att lugna dig: om din kattunge av misstag äter mat från en äldre katts skål är deras hälsa inte omedelbart i fara. Men detta är inte beteende som du vill uppmuntra: en kattunge som äter kattmat för vuxna katter kanske inte får i sig de näringsämnen som som krävs för en hälsosam tillväxt.
Tänk på att hålla koll på kattens vikt när du byter från kattungefoder till foder för vuxna katter. Katter tenderar att äta små mängder flera gånger om dagen. Oavsett vilken rytm du bestämmer dig för bör du vara noga med att kontrollera hur mycket katten får – och äter – under ett dygn.
Med det sagt så beror det verkligen på katten. Det finns tre alternativ att överväga:
"Ad libitum" eller självbetjäning:
När mat finns tillgänglig 24 timmar om dygnet. Denna metod passar katter som inte är benägna att gå upp i vikt, äter torrfoder och klarar av att reglera sitt matintag själva.
Fraktionerad utfodring
Begränsad i tid och/eller kvantitet. Med den här metoden är det du som styr vad katten äter, men metoden är inte riktigt anpassad efter katters beteendemässiga behov eftersom de föredrar att småäta hela dagen. En matutmatningsleksak hjälper till att lösa detta problem.
En kombination
En kombination av ”ad libitum-utfodring” med torrfoder och våtfoder som serveras vid olika tidpunkter på dagen. I det här fallet är det viktigt att övervaka kaloriintaget och att kontrollera mängden mat som ges för att bibehålla en hälsosam vikt.
Fem steg för att gå över från kattungefoder till foder för vuxna katter
Du kan behöva göra ändringar i din katts kost vid olika tillfällen under hela livet. Övergången från kattunge- till vuxenfoder är en milstolpe i kattens liv. Den vuxna kattens övergång till seniorfoder är en annan.
Oavsett orsak bör du aldrig förändra din kattunges eller katts utfodringsrutin över en natt. Detta kan leda till att din kattunge eller katt får orolig mage eller aptitlöshet.
Här är fem viktiga steg som förklarar hur du ändrar din kattunges eller vuxna katts foder gradvis, så att upplevelsen blir positiv.
Prata med din veterinär
När kattungen håller på att bli vuxen och behöver ett annat foder kan det vara klokt att rådfråga din veterinär. De har tillgång till den medicinska historiken och kan därför ge de anpassade råden. De kan också prata med dig om olika varumärken av kattfoder och eventuella ändringar som ska göras av antalet måltider eller portionsstorlekar.
Vid ett veterinärbesök kan kattungen också få en hälsokontroll. Detta kommer att bekräfta att vikten och tillväxten av din kattunge är som de ska vara. Det kommer också att hjälpa din veterinär att ge de bästa råden angående din katts nya foder.
Ålder spelar roll
Det är normalt att många förstagångsägare av katter undrar hur länge deras kattunge ska äta kattungemat. De flesta kattungar kommer att behöva gå över till vuxen kattmat när de är runt 12 månader gamla.
Ett undantag från denna regel gäller för större kattraser, såsom maine coon. Det tar några månader för kattungen att växa ikapp sina tassar, så var inte rädd för att rådfråga veterinären om när det är dags att börja ge kattungen vuxenfoder.
Det är också en bra idé att rådfråga din veterinär om du har adopterat en kattunge eller vuxen katt. Din katt kan vara en blandras eller så kan det finnas frågetecken kring dess ålder. Det är bra att vara så noggrann som möjligt när det kommer till din katts kost.
Royal Canin erbjuder ett brett urval av kvalitetsfoder som är anpassade efter storlek, ras, och näringsspecifika behov.
Skynda dig inte
Din veterinär kommer att råda dig till att göra en gradvis övergång från kattungefoder till vuxenfoder och det är viktigt att du följer den regeln. Tänk också på att din katt kan behöva tid att anpassa sig till skillnaden i smak och konsistens i sitt nya foder.
Det är också viktigt att ta det långsamt för att minska risken för orolig mage.
Här är en idealisk tidslinje på sju dagar, som gradvis ökar mängden vuxenfoder i matskålen:
- Dag ett och två: ett förhållande på 75 % foder för kattungar och 25 % foder för vuxna katter
- Dag tre och fyra: ett förhållande på 50 % av varje fodertyp
- Dag fem och sex: ett förhållande på 25 % foder för kattungar och 75 % foder för vuxna katter
- Dag sju: 100 % vuxenfoder
Om du observerar gastrointestinala tecken, som lös avföring,, kan det vara lämpligt att förlänga sjudagarsplanen till tio dagar.
Om kattungen är ovillig att godta förändringen – hitta en lösning som matchar dess tempo. Tillbringa till exempel längre tid med ett uppdelat foderförhållande (75/25) eller blanda i lite våtfoder i foderblandningen för att locka kattungen till matskålen.
Håll noggrann koll på din kattunge
Att byta till vuxenfoder innebär att du bör observera din kattunge och notera eventuella förändringar i deras vanliga beteende.
Under denna viktiga period är det även klokt att hålla koll på kattungens toalettvanor och avföring. Eventuella förändringar beror med största sannolikhet på det nya fodret. Men det kan också tyda på en känslig mage eller ett behov av att byta maten de äter.
Kontrollera alltid med din veterinär om något inte känns rätt.
Prova dig fram
Varje katt är unik. Det innebär att preferenserna vad gäller måltider, smaker, konsistenser och portionsstorlekar kan variera från kattunge till kattunge. Några saker att tänka på är:
Kanske har du en kattunge eller vuxen katt som svarar bra på att ha fri tillgång till mat. För innekatter eller huskatter kan dock portionskontrollerade måltider vara klokare för att bibehålla vikten. I vilket fall som helst bör den totala fodermängd som du ger din katt motsvara den dagliga ransonen.
Olika konsistens på foder: blandad utfodring kan vara bra för katter i alla åldrar. Det beror på följande:
- En kombination av våtfoder och torrfoder ger större variation. Du har trots allt en växande kattunge och då kan du göra utfodringen till en spännande upplevelse för nosen och smaklökarna.
- En kombination av våtfoder och torrfoder ger också det bästa av de två näringsvärldarna. Våtfoder hjälper till att se till att din kattunge får i sig vätska eftersom det innehåller mer vatten. Torrfoder kan bidra till att stödja kattens munhygien genom mekanisk borstningseffekt.
- Om du har en kräsen kattunge kan blandad utfodring vara ett sätt att variera kosten och förbättra smakligheten.
Det är viktigt att du håller dig lugn när din kattunge befinner sig i den här övergångsperioden. Tillväxtprocessen är en viktig tid för katten och kan ibland kännas lite överväldigande.
Eventuella förändringar i toalettvanor eller matsmältning kan förekomma vid anpassning till ny kost och bör hanteras med omsorg.
Genom att arbeta tillsammans kan ni båda få en positiv upplevelse, vilket inte är detsamma som att allt kommer att gå helt friktionsfritt. Håll dina förväntningar på en realistisk nivå och använd dessa fem enkla steg som vägledning när du ska ändra kattungens foderrutiner.
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