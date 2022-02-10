När du tar med dig din nya kattunge eller katt hem kommer den att behöva lite tid på sig för att bosätta sig i sin okända omgivning. Att göra saker så mysiga och bekväma som möjligt för dem hjälper till att göra detta till en smidig övergång.

Det är också bra om du har förberett dig för din kattunges eller vuxna katts näringsbehov. I varje stadie av kattungens liv – och hela livet ut – är deras kost en viktig del av deras utveckling och mognad.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom när kattungar blir vuxna katter, de viktigaste skillnaderna mellan kattungemat och foder för vuxna katter samt betydelsen av denna näringsrelaterade milstolpe.