Det här behöver äldre katter i sin kost

När katten blir äldre förändras dess kropp i den naturliga åldringsprocessen, vilket innebär att också dieten och hur du utfodrar den kan behöva förändras. Från cirka elva års ålder kan en katt betraktas som äldre. Den kan då behöva ett justerat innehåll av näringsämnena, än tidigare i livet.

Vad händer med kattens kropp när den åldras?

Från cirka elva års ålder och i takt med att katten åldras kan man se yttre tecken på att dess kropp och beteende förändras.

Katten sover mer eller beter sig annorlunda, till exempel kan den bli mindre sällskaplig eller prata mer. Du kanske märker att huden och pälsen blir mindre silkeslen eller att den blir vitare. När lederna åldras kan kattens förmåga att gå stabilt, hoppa och putsa sig försämras.

Kattens interna kroppsfunktioner saktar ned. Immunförsvaret blir mindre effektivt, liksom matsmältningen. Tandproblem, till exempel att tänder slits ned och tandköttssjukdomar, kan påverka kattens aptit eftersom det kan vara smärtsamt för den att äta. Det kan i sin tur leda till viktminskning. Lukt-, smak- och hörselsinnena försämras också och motståndskraften mot stress minskar.

Katten kan även börja drabbas av åkommor som är vanliga bland seniorkatter, till exempel njursjukdom, diabetes, artros och hypertyreos.





Vilken inverkan har åldrandet på kattens näringsbehov?

Eftersom kattens fysiska förmåga förändras behöver den ofta annan näring än under tidigare perioder i livet.

Nu kan matsmältningssystemets förmåga att smälta och absorbera näringsämnen i fodret påverkas. Det gäller särskilt för fett och protein. Tand- och matsmältningsproblem medför dessutom att katten kan ha svårt att äta eller tugga fodret som den tidigare har fått. Det kan vara lättare för den att äta mjukare och mousseliknande konsistenser.

Försämrad förmåga att känna lukt och smak kan påverka aptiten, så ett särskilt smakligt foder kan göra katten mer benägen att äta och fortsätta få i sig nödvändiga näringsämnen.



