Spåra dins kattunges utveckling och tillväxtstadier
Under de första veckorna av kattungens liv sker förändringar snabbt. Under veckorna efter födseln kommer kattungen att genomgå en snabb fysisk tillväxt och genomgår flera utvecklingsstadier. Som ägare måste du stödja kattungens utveckling, steg för steg, under denna viktiga och spännande tidiga tid, och hjälpa kattungen att växa upp till en frisk vuxen katt.
Förstå kattungens tillväxtstadier
När din nya kattunge växer är det en ögonöppnande tid för er båda.
Kattens tillväxttakt beror på ras, näring och miljö, för att inte tala om dess individuella genetik. Din katt anses vara vuxen vid 12 månader, men beroende på ras kan den fortsätta växa (om än långsammare) fram till cirka 15 månaders ålder.
Självklart varierar kattungarnas vikt och storlek efter ras (och efter kattunge!). Prata med veterinären vid ett av dina tidiga besök om vad du kan förvänta dig när det gäller din kattunges vikt och storlek eller titta på en storlekstabell för olika kattraser.
Att klara de första veckorna efter förlossningen
Vid födseln är nyfödda kattungar små och svaga, faktiskt för svaga för att kunna gå. De leds av sitt luktsinne och kryper till sin mamma för att få mjölk strax efter födseln. Detta är viktigt för kattungarnas hälsa: den råmjölk (den första mjölken, som innehåller en extra koncentrerad blandning av immunförsvarsstärkande näringsämnen) som de får i sig hjälper till att utveckla deras immunförsvar.
Under de första tre dagarna av sitt liv kommer varje kattunge från en viss kull att utveckla en preferens för spenen den suger från. De kommer att hålla fast vid detta så länge de får di av sin mamma. Om kattungen av någon anledning inte dricker sin mammas mjölk behövs istället en speciellt framtagen mjölk för kattungar.
Din kattunges tid direkt efter födseln
Under dagarna efter födseln behöver nyfödda kattungar en mysig, varm (men inte för varm) miljö eftersom de inte kan reglera sin egen kroppstemperatur. De tillbringar större delen av sin tid (cirka 90 % av den faktiskt) med att sova, men det finns några milstolpar att hålla koll på när man tar hand om kattungar under de första veckorna:
Ögonen öppnas
En nyfödd kattunges ögon är stängda i början. De brukar börja öppna ögonen när de är ungefär fem dagar gamla.
Förlorar sin navelsträng
Det här händer vanligtvis efter eller runt den första veckan.
Daglig viktökning
Allt mellan 10 g och 20 g är normalt under de första veckorna av kattungens liv (det är viktigt att kontrollera kattungens viktökning mot en viktökningstabell under de första veckorna för att säkerställa att den fortsätter att växa stadigt).
Stå upp
Efter cirka två veckor börjar kattungarna stå upp (först lite vingligt förstås).
Mjölktänder
Deras första mjölktänder kommer att komma fram – 26 stycken – och dessa kommer inte att ersättas av vuxentänder förrän de är runt fem till sju månader gamla.
Interaktioner
Vid fyra veckors ålder kommer kattungarna att gå, leka och börja umgås med sina syskon.
Kattungen vid fyra veckor
Att visa intresse för sin mammas fasta mat är det första tecknet på att en kattunge går in i det (gradvisa) avvänjningsstadiet. Detta kan börja vid ungefär fyra veckors ålder och kommer vanligtvis att ha avslutats när kattungen är åtta veckor gammal.
Under avvänjningsfasen övergår kattungen från att bara dricka mjölk till att äta fast föda. Det är bäst att göra detta gradvis och börja med ett torrfoder som blandas med varmt vatten eller mjölk. Detta kommer att vara lätt för deras miniatyrtänder att tugga och för deras små kroppar att smälta. Alternativt hjälper våtfoder med mousse-textur till att underlätta övergången från diande till fast föda.
Veterinären kommer att ge detaljerade råd om vilken typ av kattungefoder du ska välja och hur du bestämmer rätt mängd för din kattunge. Vid åtta veckors ålder bör kattungarna ha klarat övergången och slutat dricka sin mammas mjölk. De kommer att vara redo att (gradvis) övergå till ett energitätt kattfoder som är utvecklat för deras ras och utvecklingsstadium.
Intensiv tillväxtperiod
De första känsliga veckorna kommer att flyga förbi och från två till fyra månader går kattungen in i en intensiv tillväxtfas. Deras energibehov är fortfarande viktigt under dessa tidiga veckor och de behöver fortfarande nästan dubbelt så mycket energi som en vuxen katt. Detta banar väg för dem att börja sin mest intensiva viktökningsperiod, som kommer efter fyra till fem månader, då de kommer att växa med cirka 100 g i veckan.
Tid för tandsprickning
Vid fem till sju månaders ålder är det dags att få tänder: din kattunges 26 mjölktänder ska gradvis ersättas av de 30 vuxentänderna. Tuggleksaker som är speciellt utvecklade för kattungar som får tänder kan hjälpa till att lindra eventuella obehag.
Sömnmönster
Deras sömnmönster börjar bli mer som hos en vuxen katt: de kommer att småsova i allt mellan 13 och 16 timmar varje dag, beroende på ras (de växer fortfarande och det är en tröttsam affär) och när de vaknar leker med sina kullkamrater.
När anses kattungen vara en vuxen katt?
Vid ungefär 12 månaders ålder (eller 15 månader för Maine Coon) blir din kattunge en vuxen katt och når sin fulla storlek. Genom att vara medveten om dessa olika tidiga stadier och vad katterna behöver kan du hjälpa till att se till att de når vuxen ålder friska och i bra form.
När du ser din kattunge växa till en vuxen katt, se till att du är medveten om kattens förändrade behov i varje utvecklingsstadium. När allt kommer omkring vill du vara den bästa djurföräldern du kan vara för din kattkompis.
Din kattunges förändrade behov
När din kattunge lämnar den intensiva tillväxtfasen förändras deras behov och, som deras ägare, förändras också ditt ansvar. Du måste hålla ett öga på många aspekter av deras livsstil för att säkerställa deras fortsatta goda hälsa och välbefinnande.
Det är viktigt att upprätthålla rätt kost för kattens ålder, ras, aktivitetsnivå och om katten kastrerats eller inte: överviktiga katter riskerar många hälsoproblem.
Träning är viktigt
Motion är också en stor del av att hålla din kattunge frisk – lek, inklusive interaktiva leksaker där kattungen får jaga eller slå runt något är roliga för både katter och människor, ger mental stimulans och hjälper till att hålla katten i god fysisk form.
Vissa raser är mer lekfulla än andra: du och din kattunge kommer att kunna klura ut det tillsammans. Även om din kattunge är på den lugnare sidan kommer den att behöva massor av uppmärksamhet och kärlek från sin ägare – vilket är ett nöje för er båda.
Socialisering och träning
Du kommer också att vilja tänka på kattungens socialisering och träning. De må vara mer oberoende än valpar, men kattungar kan verkligen lära sig (med ett tålmodigt och konsekvent tillvägagångssätt) att reagera på sitt namn och att leva fredligt med de andra djuren och människorna i sitt hem.
Veterinären: kattens bästa resurs
Kattungar och vuxna katter ska vara registrerade hos en veterinär. Välj någon du tycker om och litar på i ditt närområde. Kattens veterinär kommer att spela en stor roll i deras liv – och i ditt. Veterinären kommer att vara en pålitlig källa till råd vid frågor om din kattunges kost, hälsa och välbefinnande samt beteende.
Du måste hålla koll på alla vaccinationer, med boosters som ibland behövs för din kattunge eller vuxna katt.
Och glöm inte att din kattunges veterinärvård hjälper till att bana väg för deras hälsa som vuxna, och att vänja den vid att besöka veterinären när den är ung kommer att göra besöken enklare under hela livet. Regelbundna kontroller är viktiga: en gång om året är en bra utgångspunkt, men när din katt åldras kommer den att behöva besöka veterinären oftare för att säkerställa att eventuella sjukdomar upptäcks tidigt och deras påverkan minimeras.
När din katt gör övergången från kattunge till vuxen katt kan veterinären ge dig råd om hur du kan skydda kattens hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt möjligt:
- Bekämpa loppor och fästingar.
- Kastrering eller sterilisering
- Avmaska kattungen.
- Se till att kattungens päls är i bästa skick.
- Att införa en effektiv tandvårdsrutin.
- Se till att vaccinationerna hålls uppdaterade.
- Råd om kattungefoder och senare kattfoder för att säkerställa att katten får optimal näring – kom ihåg att en balanserad kost är ett av de viktigaste sätten att skydda kattungens hälsa.
Att skaffa en kattunge är en spännande tid när du ser ditt nya husdjur växa och upptäcka världen. Som ägare är du ansvarig för din kattunges hälsa och välbefinnande, men med rätt information om deras utveckling och förändringar till hands kan du se till att du tar väl hand om katten från början — så att den får många friska och nöjda år som en del av din familj.