Förstå kattungens tillväxtstadier

När din nya kattunge växer är det en ögonöppnande tid för er båda.

Kattens tillväxttakt beror på ras, näring och miljö, för att inte tala om dess individuella genetik. Din katt anses vara vuxen vid 12 månader, men beroende på ras kan den fortsätta växa (om än långsammare) fram till cirka 15 månaders ålder.

Självklart varierar kattungarnas vikt och storlek efter ras (och efter kattunge!). Prata med veterinären vid ett av dina tidiga besök om vad du kan förvänta dig när det gäller din kattunges vikt och storlek eller titta på en storlekstabell för olika kattraser.