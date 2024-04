Sensory Smell Taste Feel Gravy Adult

TILLSATSER

Sensory Taste bitar i sås: TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin D3: 130IE, Järn (3b103): 5mg, Jod (3b202): 0,35mg, Koppar (3b405, 3b406): 2,8mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,6mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 16mg. Sensory Feel små stycken i sås: TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin D3: 90IE, Järn (3b103): 3mg, Jod (3b202): 0,33mg, Koppar (3b405, 3b406): 2,7mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 0,9mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 9mg. Sensory Smell bitar i sås: TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin D3: 120IE, Järn (3b103): 4mg, Jod (3b202): 0,35mg, Koppar (3b405, 3b406): 2,8mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,2mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 12mg.