Vacciner ger viktig immunitet mot potentiellt livshotande sjukdomar orsakade av virus, bakterier och andra patogener. Det är därför det är viktigt att vaccinera sin hund. Oavsett om du har en ny valp hemma eller om du har adopterat en äldre hund från ett hundhem, är vaccinationer en integrerad del av deras förebyggande vård.

Valpar föds med nästan ingen immunitet och kommer sedan att få en del från modersmjölken, men denna immunitet minskar när de växer. Din valp kommer att behöva en serie hundvaccinationer utformade för att överbrygga detta gap och bygga ett starkt försvarssystem för att skydda mot skadliga sjukdomar. Vuxna hundar kräver också regelbundna boostervaccin för att upprätthålla denna immunitet.