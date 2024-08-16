品種飼養須知



英國短毛貓是一種非常出色的貓種，如果是第一次飼養貓咪，這個貓種也非常適合。牠們的毛髮非常柔軟，而這也是牠們第一個吸引人的特徵 (而且還有 100 種不同的花紋和顏色組合！)，第二個特徵是又大又圓的迷人眼睛。

英國短毛貓相當獨立，個性沉著溫馴且拘謹小心，完全體現出典型的英國氣質！這個品種在各方面都相當出色，對主人來說是也非常忠心耿耿和友善，不過因為個性獨立，所以不太黏人。英國短毛貓有時可以說是相當笨拙，只能說牠們很難在敏捷這項勝出。但也正是這樣才讓牠們更加可愛。這個品種需要到至少三歲 (有時五歲) 才算生理成熟。

英國短毛貓不算精壯，而是更渾圓柔軟，但無論如何：英國短毛貓都很有個性，有的時候也會很滑稽，這對貓而言可以說是相當特別！一歲的幼貓非常好動，但到兩歲的時候就會開始變得沉穩，不過成年公貓會比其他貓種要來得更精力充沛，但整體而言，不論幾歲，牠們都是非常出色的寵物。