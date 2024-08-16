認識英國短毛貓
官方名稱：英國短毛貓
其他名稱：英國藍貓、英短
起源：英國
毛長2 out of 5
掉毛程度1 out of 5
整理毛髮需求2 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*2 out of 5
出聲叫傾向3 out of 5
家庭寵物*4 out of 5
接受得了其他寵物4 out of 5
能否獨處？*3 out of 5
能否獨處*2 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|體重
|體重
|6 - 9 kg
|4 - 6 kg
|幼貓
|成年貓
|4 至 12 個月大
|1 到 7 歲
|熟齡貓
|Senior
|7 到 12 歲
|12 歲以上
認識英國短毛貓
品種飼養須知
英國短毛貓是一種非常出色的貓種，如果是第一次飼養貓咪，這個貓種也非常適合。牠們的毛髮非常柔軟，而這也是牠們第一個吸引人的特徵 (而且還有 100 種不同的花紋和顏色組合！)，第二個特徵是又大又圓的迷人眼睛。
英國短毛貓相當獨立，個性沉著溫馴且拘謹小心，完全體現出典型的英國氣質！這個品種在各方面都相當出色，對主人來說是也非常忠心耿耿和友善，不過因為個性獨立，所以不太黏人。英國短毛貓有時可以說是相當笨拙，只能說牠們很難在敏捷這項勝出。但也正是這樣才讓牠們更加可愛。這個品種需要到至少三歲 (有時五歲) 才算生理成熟。
英國短毛貓不算精壯，而是更渾圓柔軟，但無論如何：英國短毛貓都很有個性，有的時候也會很滑稽，這對貓而言可以說是相當特別！一歲的幼貓非常好動，但到兩歲的時候就會開始變得沉穩，不過成年公貓會比其他貓種要來得更精力充沛，但整體而言，不論幾歲，牠們都是非常出色的寵物。
英國短毛貓的 2 個小常識
1. 別和藍貓搞混
英國短毛貓美麗的藍灰色毛髮是這個品種最出名的特徵，不過許多人經常會誤以為牠們是很受歡迎的俄羅斯藍貓、沙特爾貓，或是毛色較淡的緬甸貓。此外，英國短毛貓還有近 100 種其他顏色和花紋，包括深紅色、栗鼠銀和純白色。
2. 毛越厚越好
英國短毛貓的毛髮濃密，因此看起來特別毛茸茸，而且毛量驚人：英國短毛貓品種的毛量比所有其他品種都要來得濃密。這種貓可能會因為毛量過多而容易中暑，不過也因此抱起來非常舒服。
品種歷史沿革
儘管牠們有英國血統，但英國短毛貓的血統最早可以追溯到古羅馬，而且最初是家貓和野貓的混種。儘管牠們直到 1980 年才由貓迷協會正式承認為專屬貓種，但許多人認為牠們是來自歐洲的最古老品種。最初因其擅長捕捉老鼠而受到重視，但現在牠們不需要再抓老鼠了，並成為受歡迎的家庭寵物。
許多人對這個品種的模樣並不陌生，Lewis Carroll 也以這個品種作為愛麗絲夢遊仙境中柴郡貓的原型，「穿靴子的貓」中英勇犯難的主角也是以這個品種為原型。
1871 年，歐洲第一次有據可查的正式秀展在倫敦水晶宮舉行。當時的最佳表演獎正式由一隻英國短毛貓奪得，而且那時牠已經 14 歲了！
全身面面觀
英國短毛貓的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
注意事項
From specific breed traits to a general health overview, here are some interesting facts about your British Shorthair
建議留在室內
由於個性非常溫順，在大多數情況下，英國短毛貓都是最好的室內貓，而這也是為了保護牠們不受其他動物的攻擊，包括狐狸和浣熊等野生動物，也包括其他如喜歡追逐動物的家養犬隻。將愛貓留在室內也可以避免牠們染上在戶外容易感染的疾病，例如萊姆病或常見的寄生蟲。
不是非常敏捷矯健...
英國短毛貓溫順可愛，換句話說，牠們的動作可以說是相當笨拙。這個品種很容易過胖，因為牠們不太喜歡動，比較像是「可以坐著就不會站著、可以躺著就不會坐著」的生活方式。因此，牠們雖然容易照顧，但也要注意牠們的健康。定期逗弄貓咪可以保持牠們健康，另外也可以讓牠們在房子裡自由活動，並在有人照看的情況下讓牠們到院子裡玩耍。不要給牠們太多零食，並且限制飲食份量以協助牠們維持體重。
注意牙齦疾病。
這個品種好發牙齦炎，這是一種常見的牙齦疾病。但值得慶幸的是，這種非常輕微的牙齦炎不需要您經常拜訪獸醫師，但與任何健康狀況一樣，都需要注意和照顧。每週至少幫英國短毛貓刷牙一次，有助於防止牙垢在牙齒和牙齦上堆積；當然，如果可以每天刷牙是最好，不過貓咪通常不會願意配合...
健康飲食讓貓咪更健康
量身訂製的健康營養配方是讓英國短毛貓常保健康美麗的要角。食物提供的能量有助於維持重要的機能，而適合英國短毛貓的完整營養配方應含有適當平衡的營養素。把握這個餵食概念，就能提供不致過與不及的飲食，無論過度或不足都可能對貓咪的健康造成不良影響。請隨時提供乾淨的飲水，讓牠們保持良好的排尿習慣。貓咪天生就能適應少量多餐 - 每天進食 7 到 10 次。準備一天一次建議的飼料顆粒份量，可讓英國短毛貓自己調節進食。由於英國短毛貓不喜歡運動而且容易過胖，因此從牠們小時候開始就需要特定的飲食，並且必須非常注意份量。下列 建議可讓動物永保健康。如果您的貓有健康問題， 請諮詢獸醫的意見，獸醫將開立專屬的獸醫處方 糧。
成長是幼貓生命中必經的階段。在這個轉變巨大的成長期，幼貓會摸索新事物，展開新鮮的冒險。英國短毛貓的幼貓需要多多攝取能量、蛋白質、礦物質和維生素，遠高於成貓所需攝取量。牠們需要能量和各種營養素來維持身體所需，同時也要讓身體成長健壯。幼貓的成長分為兩個階段：
基礎期
從出生到 4 個月大
斷奶是幼貓從液態 (或母乳) 到固態食物的過渡期。這個時期牠們也會自然地掉乳牙，約 3 到 6 週大。在這個階段，幼貓還無法咬碎食物，所以軟質餐食 (用水泡過的飼料顆粒或適當的溼食) 有助於促進液體到固體的過渡。英國短毛貓幼貓直到 12 個月大，免疫系統仍在逐漸發育。在這個轉變巨大的成長期，牠們會摸索新事物，展開新鮮的冒險，所以使用抗氧化複合物 (包括維生素 E)，有益於形成自然抵抗力。消化系統會逐漸發育成熟，而消化能力也會在十二個月大時發育完全。此時貓咪就能吃成年貓食物。
出生後 4 至 12 週之間
幼貓從母乳 (或初乳) 中獲得的自然免疫力會降低，同時幼貓的免疫系統會逐漸發育。這個重要時期稱為免疫力空窗期，需要抗氧化複合物 (包括維生素 E) 來幫助牠們形成自然抵抗力。幼貓會經歷密集且特別微妙的成長期，而牠們在這個時期容易消化不良。這個時期的飲食不僅要富含能量來滿足牠們基本的成長需求，還應含有易消化的高優質蛋白質，適合牠們仍在發育的消化系統。益生元，像是果寡糖等，能平衡腸內菌叢，有助於維持消化道健康。成果？排出健康的便便。幼貓的食物應含有 Omega-3 脂肪酸 (EPA-DHA)，有助於維持正常的神經腦部發育。
整合與協調：從 4 個月大到 12 個月大
從第四個月開始，幼貓的成長速度就會變慢。含有適度蛋白質含量和精確平衡的維生素和礦物質的食物，對這個品種的肌肉和骨骼成長會很有幫助。加入有助於健康脂肪代謝的左旋肉鹼，也會很有幫助。英國短毛貓的幼貓在此時期對於能量的需求仍然很高。建議給予脂肪含量較低的食物。在貓咪絕育後，這點特別重要。在 4 到 7 個月之間，幼貓的乳牙會脫落並長出恆齒。當幼貓換牙之後，就需要給予特別設計的月形飼料顆粒，這種飼料顆粒夠大，而且質地適合英國短毛貓的幼貓攝入咀嚼。這種獨特的飼料顆粒可以鼓勵牠們咀嚼，維持口腔衛生。英國短毛貓幼貓直到 12 個月大，免疫系統仍在逐漸發育。在這個轉變巨大的成長期，牠們會摸索新事物，展開新鮮的冒險，所以使用抗氧化複合物 (包括維生素 E)，有益於形成自然抵抗力。消化系統會逐漸發育成熟，而消化能力也會在十二個月大時發育完全。此時貓咪就能吃成年貓食物。
除了維持貓咪的泌尿系統功能健康良好之外，對英國短毛貓成貓而言，主要的營養目標是：
為了照護 牠們厚實的身體，應協助愛貓維持理想的肌肉量 並維護牠們的關節健康。
透過 添加豐富的目標營養素，幫助維持皮膚的健康和令人難以置信的 美麗而厚實的短毛。
選擇大小形狀合適的飼料顆粒，加上可以鼓勵牠們咀嚼的口感，有助於維持牠們的口腔衛生。的確，英國短毛貓常有直接不咀嚼就吞下食物的傾向。因此牠們容易罹患牙齒方面的疾病，例如牙齦炎。
加入最平衡的營養素 (如牛磺酸、左旋肉鹼、EPA-DHA 和抗氧化物) 以維持心臟健康。英國短毛貓可能患有遺傳性肥厚性心肌症，這是一種心肌增厚的疾病。這種健康狀況問題可以透過超音波心臟檢查確認。
12 歲以上的老貓有時會出現吸收困難的情況。為維持老貓的體重並盡量降低缺乏營養的風險發生，應該為牠們提供富含必需營養素且極易消化的食物。
隨著年齡的增長， 貓越來越容易發生牙齒問題，在一些老年貓中， 味覺和嗅覺也可能下降，這可能導致降低 食物攝取量。為了確保牠們能繼續吃足夠的食物份量， 飼料顆粒的形狀、大小和硬度，也就是質地，需要專門按照 現在可能更脆弱的下巴打造。
請注意， 最適合所有貓咪的活動力程度，仍然取決於牠們的生活方式，即使是老貓也一樣 。若老貓繼續固定到戶外活動，那麼脂肪含量略高的飲食 對牠們會很有益。另一方面，老化並不會 讓室內家貓免於肥胖的風險。牠們的熱量攝取量仍然應該 持續密切監控。脂肪含量適中的食物會是 最佳選擇。
照護英國短毛貓
整理毛髮、訓練和運動訣竅
英國短毛貓雖然肌肉發達，但動作卻不是很敏捷，所以看起來身形雖然健美，但卻很容易受傷。儘管如此，牠們也和所有其他貓種一樣，每天都需要到戶外運動。不過當牠們在庭院裡，請務必隨時注意，避免牠們受到其他掠食性動物的攻擊 (包括附近喜歡追逐獵物的狗)。室內遊戲時間同樣有助於維持牠們的運動量，其實這對每一隻貓來說都一樣。
全身毛茸茸！外觀美麗，而且整理也不算太難。為英國短毛貓整理毛髮其實相當簡單。牠們的毛髮濃密、柔軟，而且幾乎不需要梳理 (最多每週一次)，不過因為牠們會在春季和秋季換毛，所以需要更常梳理，以保持毛髮健康。牠們的毛髮雖然非常柔軟，但是只有一層。
儘管看起來慵懶悠閒，但是 英國短毛貓的個性有許多優點，首先是牠們非常聰明，而且堅定忠誠。由於牠們有這些性格特徵，因此很容易訓練，而且也願意學習服從指令。不過這要在牠們心情好的時候。
7/7
英國短毛貓小常識
非常，但牠們不一定喜歡抱抱。這兩者之間是有區別的：由於有一身厚厚的毛髮，英國短毛貓並不適合經常抱在腿上。經常抱抱會讓牠們體溫容易過高。牠們比較喜歡的是坐在您的身邊陪伴您。牠們還有一個特色：那就是喜歡到處跟著飼主。
資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國犬業俱樂部 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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