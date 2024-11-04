貓熱量計算教學｜精算貓咪每日熱量，讓毛孩健康吃飽不發胖！

為什麼體重不完全是判斷貓咪肥胖的指標？

單純依靠體重來判斷貓咪是否肥胖可能並不準確，如布偶貓、緬因貓等天生體型較大的品種，正常體重自然會比一般貓咪來的重。品種、骨架大小等因素都是影響貓咪基本體重的因素，因此體重數字本身並不足以反映貓咪的過胖過輕問題。

想要了解您的貓是否處於健康體重，最佳方法是直接詢問獸醫師，獸醫師會根據您愛寵的身體狀況、肌肉密度和品種等因素，判斷貓咪的理想健康體重。

想更詳細掌握貓咪體重管理方法嗎？可參考：貓肥胖健康風險高！為何貓容易胖？超胖貓易得什麼病？

二、成貓、幼貓熱量怎麼算？貓熱量計算公式輕鬆算出健康餵食份量

要確保貓咪攝取適量的熱量，正確計算貓咪的熱量需求是關鍵。以下將介紹如何計算貓咪的靜止能量需求（RER）和每日熱量需求（DER），帶您一步一步算出愛貓的正確餵食份量。