貓熱量計算教學｜精算貓咪每日熱量，讓毛孩健康吃飽不發胖！
為什麼要計算貓熱量？貓咪每日應該攝取多少熱量？精準計算貓一天熱量需求，能幫助貓咪維持理想的體態。本文將提供最實用貓咪熱量計算公式，並分享貓熱量計算機，幫助您為毛孩制定合適的飲食計劃。
一、貓一天熱量要多少才夠？影響貓熱量的3個因素
（一）每隻貓咪所需熱量大不同！哪些因素會影響貓每日熱量？
身為貓奴的您，是否曾為家中主子一日到底該吃多少而煩惱呢？每隻毛孩身體狀況都不一樣，每日所需的熱量需求也會因以下因素而有所不同：
- 活動量多寡：天生好動的貓咪會消耗更多的能量，反之，不愛運動的貓咪則需要較少的熱量，因此不同活動量的多寡，將會影響貓每日卡路里攝取量。
- 年齡大小：幼貓正處於成長發育期，需要大量的能量來支持身體的成長，因此熱量需求較高；隨著年齡增長，成貓的熱量需求會因為代謝能力降低而隨之減少。
- 是否絕育：結紮後的貓咪體內的荷爾蒙會產生變化，並造成基礎代謝率降低，因此所需的熱量將比未結紮的貓咪還要少。
（二）如何判斷貓咪熱量攝取過多或不足？
想知道自己的貓咪熱量攝取是否過多或不足，可以從貓咪的體態來進行初步判斷。
1.觸摸肋骨
讓貓咪維持站立姿勢，輕輕觸摸貓咪身體兩側的肋骨，根據觸摸到的感覺，可能會碰到以下幾種情況：
- 輕易就能摸到肋骨：這表示貓咪可能過瘦，建議諮詢獸醫師調整貓咪飲食。
- 能感受到肋骨，但有薄薄的脂肪層覆盖：這表示貓咪體態標準，可以維持目前的飲食和運動計畫。
- 摸不到肋骨，只有厚厚的脂肪層：這表示貓咪可能已經過重，建議諮詢獸醫師制定減重計畫。
2.目測腰圍
讓貓咪維持站立姿勢，從側面和上方觀察貓咪的體型。
- 側面觀察：如果肋骨明顯可見，且腰部凹陷，這表示貓咪可能過輕。
- 上方觀察：如果貓咪腹部隆起或呈現水桶腰，可能要特別留意貓咪的體重問題。
為什麼體重不完全是判斷貓咪肥胖的指標？
單純依靠體重來判斷貓咪是否肥胖可能並不準確，如布偶貓、緬因貓等天生體型較大的品種，正常體重自然會比一般貓咪來的重。品種、骨架大小等因素都是影響貓咪基本體重的因素，因此體重數字本身並不足以反映貓咪的過胖過輕問題。
想要了解您的貓是否處於健康體重，最佳方法是直接詢問獸醫師，獸醫師會根據您愛寵的身體狀況、肌肉密度和品種等因素，判斷貓咪的理想健康體重。
想更詳細掌握貓咪體重管理方法嗎？可參考：貓肥胖健康風險高！為何貓容易胖？超胖貓易得什麼病？
二、成貓、幼貓熱量怎麼算？貓熱量計算公式輕鬆算出健康餵食份量
要確保貓咪攝取適量的熱量，正確計算貓咪的熱量需求是關鍵。以下將介紹如何計算貓咪的靜止能量需求（RER）和每日熱量需求（DER），帶您一步一步算出愛貓的正確餵食份量。
貓熱量計算Step 1. 計算靜止能量需求（RER）
就算貓咪整天躺在床上睡覺，身體還是需要一定的能量來維持基本機能，而靜止能量需求（RER）便是指貓咪一整天都在休息、沒有特別做什麼活動的狀態下所消耗的基礎熱量，如果貓咪的熱量攝取低於此數字，其體重可能會下降，並且會對身體機能產生負面影響。
靜止能量需求量（RER） = 體重（Kg）的0.75次方 x 70
計算體重的0.75次方看似複雜，但實際上您只需將貓咪體重數值自乘3次，然後對結果開平方根2次，最後再乘以70，即可得出靜止能量需求量（RER）。
為了加速計算流程，以下也統整出1～15公斤貓咪靜止能量需求量，方便飼主們對照：
|體重（公斤）
|靜止能量需求量（RER）
|1
|70
|2
|118
|3
|160
|4
|198
|5
|234
|6
|268
|7
|301
|8
|333
|9
|364
|10
|394
|11
|423
|12
|451
|13
|479
|14
|507
|15
|533
貓熱量計算Step 2. 計算每日熱量需求（DER）
靜止能量需求量是指貓咪一整天都在休息、沒有特別活動下的熱量需求，貓咪在一天之中還會進行各種活動，因此我們需要根據貓咪的活動量來調整總熱量。
每日能量需求DER = 靜止能量需求量RER x 需求因子
而根據貓咪的年齡、活動量和生活型態的不同，其需求因子會有所變化：
|貓咪階段
|需求因子
|發育期
|2-2.5
|未結紮
|1.4-1.6
|已結紮
|1.2-1.4
|過胖
|0.8-1
|過瘦
|1.2-1.8
|11歲以上高齡
|1.1-1.6
此處需注意，若是患有腎臟病等特殊疾病的貓咪，其營養及熱量需求與一般健康的貓咪不同，建議與專業獸醫師討論，評估出貓咪適合的理想體重、熱量攝取以及支持健康的飲食建議。
三、貓熱量計算機推薦：法國皇家每日餵食份量計算器
上述的計算方式是不是有些複雜？別擔心！法國皇家不只了解犬貓需求，也懂飼主的煩惱！除了產品包裝上提供詳細的建議餵食量，您還可以透過法國皇家每日餵食份量計算器，根據愛寵的實際需求來計算最適合的餵食量。
法國皇家的食量計算器使用方法相當簡單，只需簡單5個步驟，就能為毛孩找到最適合的健康餵食份量：
- 進入官網頁面：進入官網，找到平時餵食的營養配方，點擊瀏覽產品資訊。
- 開始計算：下滑選單，找到寵物每日餵食量計算工具，點擊「計算」。
- 選擇目前飲食方式：根據實際情況選擇「全濕糧」、「全乾糧」或「乾濕混餵」。
- 輸入基本資訊：按照指示輸入愛寵的品種、體重、性別、年齡以及每日活動量。
- 獲得最佳餵食建議：系統自動生成每日最佳餵食量。
步驟一：進入官網頁面
進入官網，找到平時餵食的營養配方，點擊瀏覽產品資訊。
步驟二：開始計算
下滑選單，找到寵物每日餵食量計算工具，點擊「計算」。
步驟三：選擇目前飲食方式
根據實際情況選擇「全濕糧」、「全乾糧」或「乾濕混餵」。
步驟四：輸入基本資訊
按照指示輸入愛寵的品種、體重、性別、年齡以及每日活動量。
步驟五：獲得最佳餵食建議
系統自動生成每日最佳餵食量。
還在苦惱如何計算貓咪每日餵食量嗎？
我們深知每隻貓咪的需求都是獨一無二的，使用我們的每日餵食份量計算器，回答幾個關於毛孩的年齡、品種或生活型態等問題，讓系統幫您計算最適當的每日餵食建議。
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