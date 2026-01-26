貓薄荷怎麼用？有副作用嗎？獸醫師解惑正確使用頻率與安全用量
貓薄荷是什麼？貓薄荷對貓的影響有哪些？貓薄荷怎麼用？法國皇家統整貓薄荷功效、貓薄荷使用方法、正確用量，以及潛藏副作用等常見問題，為您破解所有貓咪可食用植物，一起了解貓咪生活二三事。
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一、貓薄荷是什麼？一次搞懂貓薄荷、貓草、木天蓼與蟲癭果的差別
貓薄荷俗稱「貓界大麻」，其成分能讓貓咪產生強烈的愉悅反應，是貓咪常用的療癒植物。
除了貓薄荷外，其他貓咪可食用的植物分別為：具有「紓壓功能」的木天蓼及蟲癭果，以及能「補充纖維」的貓草。以下將帶您了解這些植物的成分差異，並根據愛貓的需求，選擇適合的食用植物。
（一）貓薄荷基本小檔案
貓薄荷是一種屬於荊芥屬的植物，外型與薄荷相似，味道中帶有淡淡的草本香。其中所含的成分「荊芥內酯」（Nepetalactone），能透過貓咪鼻腔內的受器，使貓咪產生強烈的愉悅反應，讓牠們表現出興奮、蹭蹭、玩耍甚至翻滾等動作。
市售貓薄荷主要分為乾燥碎葉、濃縮粉末、與貓薄荷玩具，飼主可依據貓咪喜歡嗅聞、食用還是玩耍來進行挑選。
不過，並非所有貓咪對貓薄荷都有反應。根據統計，大約有 50%～70% 的貓咪具有對荊芥內酯成分產生反應的基因，並會因此表現出類似興奮的行為。
（二）其他常見貓咪可食用植物
1. 貓草
貓草並非單一植物，而是指燕麥苗、小麥草等，所有貓咪可以食用的植物總稱。食用貓草的主要是為了攝取纖維，對於貓咪自然排出毛球具有一定幫助。此外，貓草提供的維生素與葉酸，也能順帶補充營養。
2. 木天蓼
木天蓼中含有木天蓼內酯、獼猴桃鹼等特殊生物鹼，同樣可以刺激貓咪鼻腔內的受器，引發磨蹭、啃咬、跳躍等愉悅反應。相比於貓薄荷，木天蓼的效果通常更為顯著，許多對貓薄荷沒反應的貓咪，往往都抵擋不了木天蓼的魅力。
為了方便貓咪享用，市面上有各種木天蓼產品，像是能大口啃咬的細枝、方便灑在食物上的粉末，還有噴霧和磨牙棒等多種形式，一次滿足貓咪想玩、想吃又想咬的多重願望。
3. 蟲癭果
蟲癭果是木天蓼的果實，當木天蓼花朵結果時，若遭逢小蜂寄生並在果實內產卵，會刺激果實表面變形、凹凸不平，因此得此稱號。
由於其含有的活性物質濃度遠高於一般的木天蓼枝葉，因此往往能誘發貓咪更為強烈的興奮反應。
二、貓薄荷對貓的影響有哪些？毛爸媽必知 3 大貓薄荷功效
貓薄荷不僅可以作為貓咪日常助興的「快樂來源」，更是行為矯正與身心照護的得力工具。透過適時且適當的使用，貓薄荷能有效發揮緩解焦慮、增加活動量及促進正向訓練等 3 大功效。其好處如下：
貓薄荷好處 1. 幫助放鬆，紓緩緊張焦慮
貓薄荷中的「荊芥內酯」除了帶來短暫地興奮作用外，隨之而來的深層放鬆感更是安撫貓咪的良藥。對於性格較敏感、易受驚嚇或經常處於焦慮狀態的貓咪，貓薄荷能發揮極佳的安撫作用。平時除了當作犒賞的小零食，在搬新家、家裡有新成員，或是剛看完醫生等壓力山大的時刻，給予愛貓一點貓薄荷，也能有效幫毛孩鬆開緊繃的神經。
貓薄荷好處 2. 增加運動量，預防無聊
貓薄荷可以帶來情緒上的正面影響，透過強烈的吸引力，也可以讓貓咪間接對貓抓板、隧道等互動玩具產生強烈的興趣，進而增加每日的運動量。
許多室內貓咪因為缺乏足夠的運動和刺激，容易出現抓咬家具的行為，而貓薄荷可以帶來情緒上的正面影響。將貓薄荷撒在貓抓板或遊戲區上，不僅能吸引貓咪來玩耍，還能促使牠們奔跑、翻滾，進一步增加運動量，減少因為無聊或缺乏運動所引發的負面行為。
貓薄荷好處 3. 輔助訓練，增強互動
貓薄荷在行為訓練中，可用來幫助飼主建立貓咪對新事物的正向反應。例如，在訓練貓咪習慣新的貓窩或外出籠時，您可以在這些物品上噴灑少量貓薄荷噴霧，讓貓咪將該空間與愉悅的感覺聯繫在一起，從而更樂於接受這些新環境。
此外，使用貓薄荷進行互動遊戲，也能促進飼主與貓咪之間的信任和情感連結，使訓練和遊戲都變得更加有趣。
三、貓薄荷怎麼用？用量、餵食方法建議說明
貓薄荷有多種形式，飼主可以根據貓咪的喜好與需求，選擇餵食新鮮貓薄荷、乾貓薄荷、貓薄荷噴霧或是貓薄荷填充玩具。以下分享貓薄荷食用方法以及餵食頻率：
（一）貓薄荷怎麼吃？4 種使用方法讓貓貓欲罷不能
- 新鮮貓薄荷：如果您有居家種植的空間，新鮮貓薄荷是最高 CP 值的選擇。新鮮葉片能提供最原始的嗅覺與味覺刺激，適合喜歡咀嚼鮮草、追求自然風味的貓咪。
- 乾貓薄荷：乾燥後的貓薄荷香氣濃郁且易於保存，每次使用時可取約一小撮（指尖大小）撒在貓抓板、爬架或填充於布偶中，是目前市面上最普及、最便利的紓壓形式。
- 貓薄荷噴霧：噴霧形式能避免貓咪誤食過量，且不會留下殘渣，非常適合用於清潔需求高，或想要引導貓咪使用特定家具的情況（例如想引導貓咪靠近新買的床墊或外出籠），每次只需按壓 1～2 下即可。
- 貓薄荷玩具：有些玩具內部填充了乾貓薄荷，這樣貓咪在玩耍時，會間接接觸到貓薄荷，讓牠愛不釋手。
（二）貓薄荷多久吃一次？用量與頻率建議
貓薄荷的效果通常會持續約 10 分鐘，然後逐漸消退。為避免對貓咪造成過多刺激，建議每次使用後，讓貓咪休息約 30 分鐘，再進行下一次使用。
此外，若每天頻繁給予，貓咪會逐漸對其失去新鮮感，建議每週最多使用 2～3 次，以維持貓薄荷對於毛孩的吸引力。
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使用形式
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建議單次用量
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建議使用頻率
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新鮮貓薄荷
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2～3 片新鮮嫩葉
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每週 2～3 次，如有訓練需求可適時增加
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乾貓薄荷
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一小撮（約指尖大小）
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貓薄荷噴霧
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按壓 1～2 下
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貓薄荷玩具
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遊玩時間給予，玩樂時間結束後需收好，維持貓咪對玩具的新鮮感
四、貓薄荷常見問題 Q&A
針對貓薄荷的安全性、適用年齡及種植方式等常見問題，以下將提供您最完整的貓薄荷實用百科：
Q. 貓薄荷副作用有哪些？
過量使用貓薄荷可能會導致貓咪嘔吐、腹瀉或暫時性頭暈。雖然並非中毒，但若貓咪出現不適，應立即暫停使用並讓其休息。
Q. 幼貓可以吃貓薄荷嗎？
貓薄荷對幼貓無害，但在性成熟之前，貓咪負責處理貓薄荷的受器尚未發育完全，因此對小貓來說，貓薄荷可能只是一般的草，沒有特殊的吸引力。通常要等到貓咪 6 個月至 1 歲大時才會產生反應。
Q. 貓薄荷跟人類薄荷是一樣的嗎?
不一樣。貓薄荷（荊芥屬）與人類食用的薄荷（薄荷屬）是不同科屬的植物。貓薄荷吸引貓的是「荊芥內酯」，而人類薄荷富含的薄荷醇對貓咪來說味道過於強烈，多數貓咪會表現出排斥甚至閃避的行為。
Q. 貓薄荷怎麼種植？
貓薄荷是相當好種植的植物，種植重點如下：
- 光照與土壤：選擇通風良好的位置，確保每天有足夠的日照。
- 水分管理：避免積水導致爛根，土表乾了再澆水。
為避免在成長期間慘遭貓咪的「辣手摧花」，建議將貓薄荷盆栽放在貓咪碰不到的高處，或是加裝防護網。
Q. 貓薄荷人可以吃嗎？
可以，貓薄荷在傳統草本中常製成「貓薄荷茶」，具有安神、紓緩壓力的作用。雖然對人類危害性低，但目前對於人類長期大量飲用貓薄荷茶的研究有限，懷孕婦女或患有特定疾病者在使用前，仍建議先諮詢醫師。
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