貓薄荷怎麼用？有副作用嗎？獸醫師解惑正確使用頻率與安全用量

（一）貓薄荷基本小檔案

貓薄荷是一種屬於荊芥屬的植物，外型與薄荷相似，味道中帶有淡淡的草本香。其中所含的成分「荊芥內酯」（Nepetalactone），能透過貓咪鼻腔內的受器，使貓咪產生強烈的愉悅反應，讓牠們表現出興奮、蹭蹭、玩耍甚至翻滾等動作。

市售貓薄荷主要分為乾燥碎葉、濃縮粉末、與貓薄荷玩具，飼主可依據貓咪喜歡嗅聞、食用還是玩耍來進行挑選。

不過，並非所有貓咪對貓薄荷都有反應。根據統計，大約有 50%～70% 的貓咪具有對荊芥內酯成分產生反應的基因，並會因此表現出類似興奮的行為。

（二）其他常見貓咪可食用植物

1. 貓草

貓草並非單一植物，而是指燕麥苗、小麥草等，所有貓咪可以食用的植物總稱。食用貓草的主要是為了攝取纖維，對於貓咪自然排出毛球具有一定幫助。此外，貓草提供的維生素與葉酸，也能順帶補充營養。

2. 木天蓼

木天蓼中含有木天蓼內酯、獼猴桃鹼等特殊生物鹼，同樣可以刺激貓咪鼻腔內的受器，引發磨蹭、啃咬、跳躍等愉悅反應。相比於貓薄荷，木天蓼的效果通常更為顯著，許多對貓薄荷沒反應的貓咪，往往都抵擋不了木天蓼的魅力。

為了方便貓咪享用，市面上有各種木天蓼產品，像是能大口啃咬的細枝、方便灑在食物上的粉末，還有噴霧和磨牙棒等多種形式，一次滿足貓咪想玩、想吃又想咬的多重願望。

3. 蟲癭果

蟲癭果是木天蓼的果實，當木天蓼花朵結果時，若遭逢小蜂寄生並在果實內產卵，會刺激果實表面變形、凹凸不平，因此得此稱號。

由於其含有的活性物質濃度遠高於一般的木天蓼枝葉，因此往往能誘發貓咪更為強烈的興奮反應。

二、貓薄荷對貓的影響有哪些？毛爸媽必知 3 大貓薄荷功效

貓薄荷不僅可以作為貓咪日常助興的「快樂來源」，更是行為矯正與身心照護的得力工具。透過適時且適當的使用，貓薄荷能有效發揮緩解焦慮、增加活動量及促進正向訓練等 3 大功效。其好處如下：

貓薄荷好處 1. 幫助放鬆，紓緩緊張焦慮

貓薄荷中的「荊芥內酯」除了帶來短暫地興奮作用外，隨之而來的深層放鬆感更是安撫貓咪的良藥。對於性格較敏感、易受驚嚇或經常處於焦慮狀態的貓咪，貓薄荷能發揮極佳的安撫作用。平時除了當作犒賞的小零食，在搬新家、家裡有新成員，或是剛看完醫生等壓力山大的時刻，給予愛貓一點貓薄荷，也能有效幫毛孩鬆開緊繃的神經。

貓薄荷好處 2. 增加運動量，預防無聊

貓薄荷可以帶來情緒上的正面影響，透過強烈的吸引力，也可以讓貓咪間接對貓抓板、隧道等互動玩具產生強烈的興趣，進而增加每日的運動量。

許多室內貓咪因為缺乏足夠的運動和刺激，容易出現抓咬家具的行為，而貓薄荷可以帶來情緒上的正面影響。將貓薄荷撒在貓抓板或遊戲區上，不僅能吸引貓咪來玩耍，還能促使牠們奔跑、翻滾，進一步增加運動量，減少因為無聊或缺乏運動所引發的負面行為。

貓薄荷好處 3. 輔助訓練，增強互動

貓薄荷在行為訓練中，可用來幫助飼主建立貓咪對新事物的正向反應。例如，在訓練貓咪習慣新的貓窩或外出籠時，您可以在這些物品上噴灑少量貓薄荷噴霧，讓貓咪將該空間與愉悅的感覺聯繫在一起，從而更樂於接受這些新環境。

此外，使用貓薄荷進行互動遊戲，也能促進飼主與貓咪之間的信任和情感連結，使訓練和遊戲都變得更加有趣。

三、貓薄荷怎麼用？用量、餵食方法建議說明

貓薄荷有多種形式，飼主可以根據貓咪的喜好與需求，選擇餵食新鮮貓薄荷、乾貓薄荷、貓薄荷噴霧或是貓薄荷填充玩具。以下分享貓薄荷食用方法以及餵食頻率：

（一）貓薄荷怎麼吃？4 種使用方法讓貓貓欲罷不能