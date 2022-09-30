如何讓貓放下戒心？讓小貓喜歡您的6個秘訣

透過本文您可以了解：

儘早取得幼貓信任的重要性

您與幼貓的關係愈穩固、信任感越高，牠們的身心發展愈健全。擁有一份可靠且正向的情感關係，是幼貓在成長階段中重要的安全感來源。除了能因此感到快樂、減少心理壓力，生理上也會比較健壯；長大後，更有機會成為一隻有自信的成貓。

不過，與成貓比起來，幼貓不僅精力旺盛，還可能十分調皮。身為愛貓人士的您，千萬要先做好心理準備，並給予足夠的耐心與陪伴。

6大秘訣讓貓喜歡您

雖然貓咪的親人程度，大多取決於其品種及性格，但仍然有一些通用法則，能幫助飼主更快與幼貓拉近關係、建立信任感。

以下6大讓幼貓放下戒心喜歡您的秘訣，提供給愛貓的您參考：

1. 儘早發展社交能力

2. 按時餵貓咪吃飯

3. 安排規律的玩樂時間

貓咪天生愛玩，牠們需要大量的遊戲時間，來滿足天生喜愛狩獵、奔馳的野性。充足的運動及玩樂，可以讓幼貓感到無比快樂、身心放鬆。而貓咪愈開心自在，就愈容易與他人友好，甚至進一步和飼主建立緊密連結。不過，提醒飼主不要徒手逗貓，以免遭貓爪抓傷；最好的方法是使用逗貓棒或其他貓咪專用玩具。

4. 任由幼貓在您身上打盹

貓咪愛睡午覺，是眾所皆知的事實。牠們喜歡在陽光充足、舒適柔軟的地方小憩，並能因此感到滿足。幼貓在家時，可能會在您附近盤旋，試圖找個地方安頓下來打盹。這時請您在座位旁刻意留出空間，或是放一張貓床或軟墊，讓幼貓主動向您靠近。牠很可能會將下巴、抓子或身體依偎在您身上，以表達親密及對您的愛慕。

5. 多和貓咪說話及互動

雖然貓咪聽不懂人類的語言，但若您常用平穩、溫柔的語調對牠們說話，會讓牠們更容易與您產生連結。事實上，野生貓咪不太會隨意發出聲音，因此許多專家認為，頻繁的喵叫是貓咪在與人類長期相處之後，才發展出來的適應性行為。所以若您的幼貓不斷發出喵叫聲，請務必回應牠，因為那是牠向您尋求關注與渴望交流的信號。

6. 為您的幼貓梳毛

貓咪其實很擅長自己梳理毛髮，但是年幼的小貓可就不一樣了。透過替幼貓刷牙、梳理毛髮，可以在過程中讓小貓習慣被您照顧及撫摸，大幅提升親密度。然而，多數幼貓並不會乖乖聽話，因此建議您在動手之前，先諮詢獸醫正確的照料方式。

貓咪天生敏感、警覺性高，在與幼貓建立關係的過程中，飼主須注意不要過於心急，強迫家中的小貓與自己互動，而是要用鼓勵的方式慢慢接近對方，並給予多一點時間及空間，否則容易造成反效果。

在親近幼貓時，究竟該如何拿捏界線、知道何時應「以退為進」？

察言觀色很重要！透過以下徵兆，了解貓咪不喜歡您的表現、生氣或感到不舒服時的表現，讓您知道何時該退一步，保護自

己、也尊重對方，與幼貓建立健康又穩固的好感情！

貓咪需要獨處空間的8大跡象 外表徵兆 • 鬍鬚或耳朵保持平直、向下或向外 • 劇烈抽動的尾巴 • 瞳孔放大 • 頸後方的毛髮直豎 • 躲在角落縮成一團或拱起背部 聲音表達 • 嘶嘶聲 • 咆哮聲 • 咕嚕聲：一般代表高興及滿足，但若貓咪外表出現上述徵兆並發出咕嚕聲，很 可能只是本能的自我安慰機制啟動

文｜特約記者 李宥臻