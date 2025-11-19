貓小病毒怎麼傳染？貓奴必知貓泛白血球減少症症狀與疫苗重點

什麼是貓小病毒（貓泛白血球減少症） ？

貓泛白血球減少症病毒（FPV），也稱為貓小病毒，對幼貓和成貓是高傳染性，且致命的病毒性疾病。

首先要注意的是，這是一種「傳染性極高」的疾病。更精確地說，它是由一種能在環境中長時間存活的微小病毒所引起。根據環境條件不同，病毒甚至能潛伏數週以上。這類病毒通常會從被污染的地面或物品開始傳播，因此即使您的愛貓平時都待在室內，也仍有可能受到感染。

由於疫苗注射目前已十分普及，FPV 對貓的影響已受到很好控制，但在收容所的貓和流浪貓中疫情還是有爆發的可能性，若疫情蔓延開來，貓將面臨高死亡率的威脅。

貓泛白血球減少症的症狀有哪些？

患有 FPV 的幼貓和成貓會出現幾種不同的症狀。您需要密切注意以下的每一種症狀：

發燒

沉鬱

嘔吐

腹瀉（排泄物經常帶血）

脫水

脫水對貓咪來說是非常危險的，嚴重時甚至可能導致猝死。就算撐過最初幾天，仍可能因免疫力下降而出現免疫系統功能失常，讓身體更容易受到感染與疾病侵襲。這也代表貓很容易遭受二次感染，再接連受到像是敗血症等疾病攻擊。

如果貓在懷孕時感染了此疾病，流產的機率便會大幅升高，也很容易出現死胎，或生出大腦發育異常的幼貓（小腦發育不全）。

幼貓也需要打貓泛白血球減少症疫苗嗎？何時接種比較適當？

目前有 2 種疫苗，分別為「核心疫苗」以及「建議性疫苗」。不論是成貓或幼貓有著怎樣的生活習慣，都必須注射核心疫苗。而常見病症如貓泛白血球減少症 、皰疹病毒和卡里西病毒都屬於核心疫苗的防制疾病。

FPV 疫苗接種需注射 2 次，中間要間隔 3～4 週，由於幼貓在 7～9 週大時即可接種第一劑，因此在您帶回家之前，就可能已經完成了首次接種。

在將愛貓帶回家前，請一定要先確認牠們是否已經完成了第 1 次的疫苗注射。帶回家以後，別忘了聯繫獸醫師以安排第 2 次疫苗注射。

您的愛貓必須注射完 2 劑疫苗才可以有免疫防護，因此在完成接種前，應小心避免讓貓外出。

許多不同公司都提供了疫苗接種服務，而接種計畫也各不相同，請務必與獸醫師確認幼貓注射疫苗的確切安排為何。

FPV 疫苗是否需要後續疫苗注射？

在注射完第 2 劑經過 1 年後，貓必須要定期補打疫苗，每年需要再補注射 1 次疫苗。

在接種疫苗後，由於不同疾病的免疫力持續度不盡相同，因此您的愛貓每年需要補打的疫苗種類會有些許不同。請諮詢您的獸醫師，他們會告訴您為貓接種的疫苗是為了預防哪一種疾病。

同場加映：在選擇貓舍之前我應該注意什麼？

一旦貓感染貓泛白血球減少症，由於病毒的本質，想要擺脫它非常困難。

優質的貓舍應採取特定的措施，以防止病毒蔓延，並減少此疾病對貓健康的影響。

執行嚴格的衛生措施是必要的，包括：

分區管理：區隔出隔離區和醫療區。

順流原理：從最高風險的區域到風險最低的貓的區創建單向路徑。

充分的清潔和消毒：並非所有消毒劑都能對 FPV 起作用，因此必須確保貓舍使用的清潔產品對其有效

別忘了先問貓舍是否準備了這些預防措施，這一點十分重要。

由於 FPV 具有傳染性且可能致命，請務必確保您的幼貓在適當的年齡進行必須的接種，還有也別忽略了每 1 年需要持續補打的疫苗。如果您對幼貓的疫苗注射時間表有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。