貓寄生蟲問題不容小覷！認識4大常見蟲種、症狀與治療方法

由於幼貓免疫系統仍在發育，因此特別容易體內有寄生蟲。

您家幼貓可能容易有兩種類型的體內寄生蟲，具體為：

原蟲

蠕蟲

貓寄生蟲類型 1：原蟲

原蟲是單細胞生物，可能引起腹瀉。

幼貓主要帶有兩種特定類型的微生物（原蟲），兩種都會引起嚴重腹瀉和消化不全，進而可能導致脫水和體重變輕。這兩種微生物（原蟲）分別是：

梨形鞭毛蟲：這種微小的原蟲通常會附著在貓咪的小腸黏膜上。

球蟲：貓咪在戶外獵食（尤其是老鼠）會一併吞下肚的寄生蟲。

這些貓身上的蟲當中，有些對特定環境的適應能力非常好，甚至能耐潮濕。

貓感染原蟲的途徑為何？

成貓或幼貓可能受感染的途徑如下：

吃進感染形式的寄生蟲，如囊胞形式

理毛或舔皮毛時吃進受汙染的糞便

共用受汙染的貓砂盆

吃進受糞便污染的食物

貓感染原蟲的症狀

只有獸醫師能夠診斷出這些寄生蟲，並開立處方進行適當的治療。話雖如此，受感染的貓仍可能會出現幾種明顯的症狀，包括：

腹瀉

血便

肛門附近腫脹和泛紅

糞便中帶有黏液或卵囊

若您因為愛貓出現上述症狀而擔心，請務必帶牠們去看獸醫師。

如何治療感染原蟲的貓

獸醫師將開立口服藥來對抗貓身上的梨形鞭毛蟲、球蟲。

雖然貓科梨形鞭毛蟲確實有疫苗可接種，但由於口服藥治療成效很好，因此獸醫師很少開處方讓貓接種此疫苗。

貓寄生蟲類型 2：蠕蟲

蠕蟲是主要寄生於成貓或幼貓腸道的寄生蟲。

貓體內常見的蠕蟲有兩種：

線蟲：這些蠕蟲通常存在幼貓小腸內，牠們會形成球型且可能導致腸道阻塞。從貓咪糞便或肛門附近是否出現蟲卵，即可得知是否感染這些蠕蟲。

絛蟲：絛蟲會附著於貓咪的腸壁上，造成腹脹、腹瀉，有時還會損及皮毛。透過糞便檢測即可得知絛蟲是否存在（外觀看起來像米粒）。

貓感染蠕蟲的途徑為何？

每一種蠕蟲的寄生方式各不相同，但成貓或幼貓最常感染蠕蟲的途徑就是接觸雞蛋，或其他帶蠕蟲的貓的糞便。

有些野貓會獵捕囓齒動物，而受到附著在動物組織內的蠕蟲幼蟲感染。

若母貓帶有蠕蟲，生下的一窩幼貓就可能帶有蠕蟲。母貓哺乳過程中，蠕蟲幼蟲會隨著乳汁傳播給幼貓。

貓感染蠕蟲的症狀

從外觀上無法判斷出貓咪或幼貓是否感染蠕蟲（線蟲、絛蟲），不過蠕蟲（線蟲、絛蟲）寄生在貓咪身上時可能會伴隨幾種明顯的症狀：

腹瀉

體重減輕

皮毛乾燥或粗糙

嘔吐

血便

腹部腫脹

嗜睡

肛門附近可看見蠕蟲

貓便便有蟲

貓感染蠕蟲的治療和預防

您家成貓或幼貓應在初始疫苗注射計劃期間內，定期接受體內、體外驅蟲治療。

獸醫師將根據貓的生活方式提出例行驅蟲的專屬建議，尤其著重在貓是否會到戶外活動，以及是否會接觸其他貓。

為確保您家幼貓在免疫系統發育的過程中保持健康，您務必要與獸醫師討論疫苗注射時間表，以及任何體內寄生蟲的治療計劃。