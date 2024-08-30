貓寄生蟲問題不容小覷！認識4大常見蟲種、症狀與治療方法
由於幼貓免疫系統仍在發育，因此特別容易體內有寄生蟲。
您家幼貓可能容易有兩種類型的體內寄生蟲，具體為：
- 原蟲
- 蠕蟲
貓寄生蟲類型 1：原蟲
原蟲是單細胞生物，可能引起腹瀉。
幼貓主要帶有兩種特定類型的微生物（原蟲），兩種都會引起嚴重腹瀉和消化不全，進而可能導致脫水和體重變輕。這兩種微生物（原蟲）分別是：
- 梨形鞭毛蟲：這種微小的原蟲通常會附著在貓咪的小腸黏膜上。
- 球蟲：貓咪在戶外獵食（尤其是老鼠）會一併吞下肚的寄生蟲。
這些貓身上的蟲當中，有些對特定環境的適應能力非常好，甚至能耐潮濕。
貓感染原蟲的途徑為何？
成貓或幼貓可能受感染的途徑如下：
- 吃進感染形式的寄生蟲，如囊胞形式
- 理毛或舔皮毛時吃進受汙染的糞便
- 共用受汙染的貓砂盆
- 吃進受糞便污染的食物
貓感染原蟲的症狀
只有獸醫師能夠診斷出這些寄生蟲，並開立處方進行適當的治療。話雖如此，受感染的貓仍可能會出現幾種明顯的症狀，包括：
- 腹瀉
- 血便
- 肛門附近腫脹和泛紅
- 糞便中帶有黏液或卵囊
若您因為愛貓出現上述症狀而擔心，請務必帶牠們去看獸醫師。
如何治療感染原蟲的貓
獸醫師將開立口服藥來對抗貓身上的梨形鞭毛蟲、球蟲。
雖然貓科梨形鞭毛蟲確實有疫苗可接種，但由於口服藥治療成效很好，因此獸醫師很少開處方讓貓接種此疫苗。
貓寄生蟲類型 2：蠕蟲
蠕蟲是主要寄生於成貓或幼貓腸道的寄生蟲。
貓體內常見的蠕蟲有兩種：
- 線蟲：這些蠕蟲通常存在幼貓小腸內，牠們會形成球型且可能導致腸道阻塞。從貓咪糞便或肛門附近是否出現蟲卵，即可得知是否感染這些蠕蟲。
- 絛蟲：絛蟲會附著於貓咪的腸壁上，造成腹脹、腹瀉，有時還會損及皮毛。透過糞便檢測即可得知絛蟲是否存在（外觀看起來像米粒）。
貓感染蠕蟲的途徑為何？
每一種蠕蟲的寄生方式各不相同，但成貓或幼貓最常感染蠕蟲的途徑就是接觸雞蛋，或其他帶蠕蟲的貓的糞便。
有些野貓會獵捕囓齒動物，而受到附著在動物組織內的蠕蟲幼蟲感染。
若母貓帶有蠕蟲，生下的一窩幼貓就可能帶有蠕蟲。母貓哺乳過程中，蠕蟲幼蟲會隨著乳汁傳播給幼貓。
貓感染蠕蟲的症狀
從外觀上無法判斷出貓咪或幼貓是否感染蠕蟲（線蟲、絛蟲），不過蠕蟲（線蟲、絛蟲）寄生在貓咪身上時可能會伴隨幾種明顯的症狀：
- 腹瀉
- 體重減輕
- 皮毛乾燥或粗糙
- 嘔吐
- 血便
- 腹部腫脹
- 嗜睡
- 肛門附近可看見蠕蟲
- 貓便便有蟲
貓感染蠕蟲的治療和預防
您家成貓或幼貓應在初始疫苗注射計劃期間內，定期接受體內、體外驅蟲治療。
獸醫師將根據貓的生活方式提出例行驅蟲的專屬建議，尤其著重在貓是否會到戶外活動，以及是否會接觸其他貓。
為確保您家幼貓在免疫系統發育的過程中保持健康，您務必要與獸醫師討論疫苗注射時間表，以及任何體內寄生蟲的治療計劃。
