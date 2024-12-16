幼貓換牙該注意什麼？照護指南一次告訴你
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幼貓換牙是牠們在成長階段必經的一環，這段期間內會伴隨出現一些行為變化，包括啃咬物品，食慾變化，甚至牙齦輕微出血等，此篇指南將幫助飼主了解幼貓換牙期時間點，及掌握適當的照護方法，幫助幼貓更舒服的度過換牙期。
一. 幼貓換牙時間
幼貓換牙和人類一樣，有乳牙和恆齒之分，在出生2週左右開始長出乳牙，而幼貓換牙期會在4至5個月大開始換牙，並持續到6至7個月結束，然而換牙過程可能會因個體差異而不同，通常持續數週至數月，飼主應隨時留意幼貓牙狀況，給予即時的照護與幫助。
二. 幼貓換牙期常見四大徵兆
1. 啃咬行為頻率加劇幼貓換牙的牙齦不適症狀，會讓幼貓想要咬東西，來緩解牙齦瘙癢症狀。
2. 食慾變差或挑食因換牙期新生的牙齒比較脆弱，因此過硬的飼料可能會降低幼貓的進食意願。
3. 口氣異常幼貓換牙過程會對牙齦造成刺激，有時會輕微引發牙齦炎，細菌容易滋生，導致幼貓口臭。
4. 牙齦輕微出血
幼貓的乳牙被恆齒替換過程，會引起輕微的出血，容易有紅腫或流血現象。
三. 幼貓換牙期的照護建議
1.提供適當的咬物幼貓長牙期間因牙齦不適，會藉由啃咬物品，以緩解牙齦的癢痛感，飼主可提供適合幼貓嘴型大小的專用玩具，並且需注意軟硬適中，幫助分散牠的精力，及舒緩不適。
2.轉換不同食物牙齦不適的狀態，可能導致幼貓換牙期間食慾下降，或是進食感到困難，飼主可以考慮將飼料泡軟或餵食專為離乳貓設計的營養配方，例如法國皇家BC34 離乳貓與母貓專用乾糧與法國皇家BC34W 離乳貓與母貓專用濕糧，有豐富的營養成分提供所需的高能量，慕斯狀的濕食更能提高適口性，幫助幼貓換牙期間提高進食意願。
3.定期口腔清潔定期刷牙是維持貓咪口腔健康的唯一途徑，飼主可以從幼貓階段開始訓練，並使用適合幼貓且有VOHC認證的口腔清潔產品，幫助清理口腔中的細菌和牙垢。
4.定期觀察牙齒發育狀況
在幼貓換牙過程中，幼貓牙齦可能會出現輕微的紅腫或出血，是牙齒替換的正常現象，通常不會造成太大問題，若出血量較多或是紅腫持續，應諮詢獸醫師，以確保幼貓換牙順利。
幼貓換牙是成長過程中的必經之路，透過飼主適當的照護，從提供舒適的咬物、調整飲食到定期口腔清潔，每一步都至關重要，為牠們的健康成長奠定良好基礎。記得隨時觀察牠們的變化，並在有需要時尋求專業獸醫師協助，讓您的幼貓健康快樂地度過換牙期。
參考文獻資料：
https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/when-kitty-needs-dentist
https://www.waltham.com/resources/cat-care#cat-dental-care
https://icatcare.org/advice/everyday-care-for-your-cat/
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