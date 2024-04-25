Kitten lying down under a grey blanket

幼貓生病的症狀

了解幼貓可能會出現的常見健康問題以及如何及早發現症狀，您就可以更安心，並以更恰當的方式照顧幼貓。
Sacred Birman kitten sitting indoors next to a white bowl

幼貓常見健康問題

幼貓一歲以前很容易罹患各種疾病和健康問題。身為新手飼主，可能會難以辨別哪些狀況屬於正常情況，哪些狀況是嚴重的跡象。以下是有關幼貓健康的重要注意事項。

Tabby kitten sleeping on a sofa

您的幼貓的行為是否有變化？

您能做的最重要一件事，就是密切觀察幼貓的行為。如果出現任何明顯異狀，都有可能是不對勁的前兆。注意是否出現新的行為，例如攻擊性、煩躁不安、躲躲藏藏、過度喵喵叫或食慾不振。如果幼貓看起來不太對勁，請諮詢獸醫師如何處理。

幼貓健康問題 – 其他典型症狀

請密切注意幼貓的身體特徵，看看是否有什麼明顯的變化。以下是一些需要注意的事項：
Norwegian Forest kitten black and white
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5.消化系統

是否有嘔吐、腹瀉、便祕或極度口渴的症狀？

1.耳朵、眼睛、嘴巴、鼻子

幼貓的耳朵是否有流出液體或抓傷？牠們的眼睛是否一直流眼淚或看起來模糊不清？牠們的鼻子是否乾乾的、呼吸急促或一直打噴嚏？還有也要檢查幼貓的鼻子，看看牠們的鼻頭是否乾乾的、呼吸急促或一直打噴嚏。

2.呼吸系統

是否咳嗽、打噴嚏或喘息？

3.皮膚和毛皮

是否無光澤、敏感、油膩或變禿？

6.泌尿系統

寵物是否更頻繁地排尿？尿液顏色是否不同？

4.體重變重和食慾不振

幼貓是否變瘦或是突然體重大增？牠們是否不太愛吃食物或者停止進食？

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