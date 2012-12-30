A30+12 12+歲老貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg 12歲以上老貓適用，尤其適合胃口不佳的老齡貓咪
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
絕佳老貓適口性
專為老貓牙口設計 - 軟質地夾心
老齡抗氧化配方
含茄紅素&Omega 3等抗氧化複合物， 滿足老齡健康所需
腎臟健康
適當磷含量
成分：植物分離蛋白*、熟麥粉、動物脂肪、脫水禽肉蛋白、米、玉米、植物纖維、脫水動物蛋白、菊苣漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母菌、番茄(茄紅素來源)、果寡糖、洋車前子殼和籽、水解酵母(甘露寡糖來源)、水解甲殼素(葡萄糖胺來源)、琉璃苣油、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源) 營養添加劑：維他命A、維他命D3、鐵、碘、銅、鎂、硒。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 30%、脂肪 19%、纖維素 4.4%、灰分 5.3%、NFE 35.8%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|42g
|1+23g
|4kg
|51g
|1+33g
|5kg
|60g
|1+41g
|6kg
|68g
|1+50g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|33g
|1+15g
|4kg
|41g
|1+22g
|5kg
|48g
|1+29g
|6kg
|54g
|1+36g