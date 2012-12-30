A30+12 12+歲老貓專用乾糧

A30+12 12+歲老貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg 12歲以上老貓適用，尤其適合胃口不佳的老齡貓咪

現有包裝

2kg

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絕佳老貓適口性

專為老貓牙口設計 - 軟質地夾心

老齡抗氧化配方

含茄紅素&Omega 3等抗氧化複合物， 滿足老齡健康所需

腎臟健康

適當磷含量

產品詳情

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