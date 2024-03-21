貓除了是人類的好同伴之外，在進入家庭之後，牠們也可以在教導孩子了解責任的概念與照顧動物時發揮重要作用。

在飼養成貓或幼貓之前，請務必教導孩子，確保新寵物和孩子的安全。

教導您的孩子

當家裡來了一名新成員時，兒童通常會有非常大的反應。他們會很興奮，自然也會想抓抱寵物。大多數的成年貓都知道在自己不想被打擾時如何保持與兒童的距離，但幼貓卻不見得如此。

不論是什麼情況，您都要向孩子解釋新寵物不是玩具，而且有時候牠們不希望被打擾。在氣氛和緩的環境中讓孩子與新寵物互相認識，然後讓孩子了解在照顧新寵物和保持大家安全時必須遵守的規定。

為了讓過程可以更流暢，您可以：

請孩子坐在地板上，讓幼貓主動靠近孩子。

教導孩子如何以愛心和尊重的態度與新來的幼貓互動。最好的方式，是將幼貓抱起來，一手托在牠們的肚子下方，而另一隻手則支撐牠們的屁股。除非孩子已學會如何正確地抱貓，否則建議不要讓孩子自行抱起貓。

當孩子抱著成貓或幼貓時，確保牠們不會抱得太緊。

教導孩子不要拉扯成貓或幼貓的尾巴。

他們不可以抓著成貓或幼貓的頭部或頸部。

孩子不可以將成貓或幼貓的前腿下折抱起。

讓孩子知道當成貓或幼貓在睡覺時不可以吵醒牠們，因睡眠對幼貓的成長和強化免疫力而言非常重要。

讓孩子知道動作過大或吵鬧的行為可能會為幼貓帶來壓力，所以在新貓旁必須跑持沉著冷靜。 確保幼貓和孩子的安全

您可以採取一些措施來保護新貓或幼貓及孩子的安全。包括：