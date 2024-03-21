教導兒童如何照顧貓<br>
貓是人類非常好的陪伴動物，也可以在教導孩子責任的概念與照顧動物時發揮重要作用，但在飼養成貓或幼貓之前，很重要的一點是要讓孩子們了解他們的新寵物。
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貓除了是人類的好同伴之外，在進入家庭之後，牠們也可以在教導孩子了解責任的概念與照顧動物時發揮重要作用。
在飼養成貓或幼貓之前，請務必教導孩子，確保新寵物和孩子的安全。
教導您的孩子
當家裡來了一名新成員時，兒童通常會有非常大的反應。他們會很興奮，自然也會想抓抱寵物。大多數的成年貓都知道在自己不想被打擾時如何保持與兒童的距離，但幼貓卻不見得如此。
不論是什麼情況，您都要向孩子解釋新寵物不是玩具，而且有時候牠們不希望被打擾。在氣氛和緩的環境中讓孩子與新寵物互相認識，然後讓孩子了解在照顧新寵物和保持大家安全時必須遵守的規定。
為了讓過程可以更流暢，您可以：
- 請孩子坐在地板上，讓幼貓主動靠近孩子。
- 教導孩子如何以愛心和尊重的態度與新來的幼貓互動。最好的方式，是將幼貓抱起來，一手托在牠們的肚子下方，而另一隻手則支撐牠們的屁股。除非孩子已學會如何正確地抱貓，否則建議不要讓孩子自行抱起貓。
- 當孩子抱著成貓或幼貓時，確保牠們不會抱得太緊。
- 教導孩子不要拉扯成貓或幼貓的尾巴。
- 他們不可以抓著成貓或幼貓的頭部或頸部。
- 孩子不可以將成貓或幼貓的前腿下折抱起。
- 讓孩子知道當成貓或幼貓在睡覺時不可以吵醒牠們，因睡眠對幼貓的成長和強化免疫力而言非常重要。
- 讓孩子知道動作過大或吵鬧的行為可能會為幼貓帶來壓力，所以在新貓旁必須跑持沉著冷靜。
確保幼貓和孩子的安全
您可以採取一些措施來保護新貓或幼貓及孩子的安全。包括：
- 一開始的時候，建議不要讓孩子單獨與幼貓玩耍，避免不慎抓傷。
- 要一起玩的時候，鼓勵孩子使用玩具，這可以讓大家都覺得開心。
- 確保孩子知道絕對不可以隨便餵貓或幼貓吃東西，牠們只能吃自己專用的食物，而且在餵食幼貓時絕對不可以疏忽。
- 定期為寵物驅蟲，因為有些寄生蟲可能會傳染給人類，特別是兒童。
與兒童相處融洽的貓品種
領養貓，您可以考慮是要品種貓或是混種貓，以及是要向育種者購買或是去救援中心領養。所有動物都有各自不同的個性，但救援中心的工作人員一定非常了解每隻貓，並且可以協助您找到最合適的領養寵物，或者您可以詢問育種者有關公貓和母貓的個性。
適合家庭飼養的貓品種包括：
伯曼貓：善交際的伯曼貓是一種個性溫和而且容易訓練的品種，甚至可以上牽繩散步。
布偶貓：布偶貓的個性溫順而且喜歡人注意，這種友善的品種也喜歡被人撫摸。
喜馬拉雅貓：喜馬拉雅貓精力充沛，喜歡玩遊戲，但也享受舒服的室內生活。
緬因貓：緬因貓對於好動的孩子很有耐性，這種貓通常沉著溫馴，但也精力充沛。
貓是情感豐富而且可愛的寵物，如果以正確的方式讓兒童認識貓並從中協助管理，非常適合讓兒童學習責任的概念並照顧動物。但是請記住，貓也是需要照顧的動物。
透過教育兒童並讓他們了解家中新寵物的需求，就可以促進兒童與寵物之間的關係，降低兒童被貓抓傷，或貓受到傷害的風險。
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