匈牙利獵犬
匈牙利獵犬是非常有勇氣、頑強的犬種，性格沉著溫馴、身心均衡，但也非常固執和倔強。牠們也非常能夠適應極端的天氣。
匈牙利獵犬小常識
匈牙利獵犬是一種可以獨立狩獵，而且就算距離飼主很遠也沒關係的犬種。這種中型獵犬的肌肉非常發達，非常適合遠距離工作。
匈牙利獵犬在 20 世紀初期曾經瀕臨絕種，但在 1968 年的培育計畫啟動之後，長腿品種現在於匈牙利和鄰近的羅馬尼亞相當常見。短腿品種卻已經消失了。資料來源：以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種特質
原產地: 匈牙利
體型分類: 大型
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 獨立 / 忠心耿耿 / 安靜 / 脾氣溫和 / 意志堅定 / 適應力強 / 生氣勃勃
體型分類: 大型
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 獨立 / 忠心耿耿 / 安靜 / 脾氣溫和 / 意志堅定 / 適應力強 / 生氣勃勃
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