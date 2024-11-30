匈牙利獵犬是一種可以獨立狩獵，而且就算距離飼主很遠也沒關係的犬種。這種中型獵犬的肌肉非常發達，非常適合遠距離工作。

匈牙利獵犬在 20 世紀初期曾經瀕臨絕種，但在 1968 年的培育計畫啟動之後，長腿品種現在於匈牙利和鄰近的羅馬尼亞相當常見。短腿品種卻已經消失了。

資料來源：以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)