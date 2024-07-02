品種飼養須知



西高地白㹴是最受歡迎的㹴犬品種之一，非常有個性。牠們善交際、友善又聰明，而且很有自己的想法。因此訓練西高地㹴會稍微有點挑戰性，但只要有耐心，再加上一點健康的零食，就容易多了。

不過，一般來說，這種小型犬對於大多數家庭環境都能適應良好。西高地㹴最高可長到約 28 公分 (11 英吋)，只要每天有足夠的運動量，就能對公寓環境適應良好。務必記住一件事，牠們感受到威脅時，偶爾會迅速反擊，因此，若有幼兒在場，最好要有人監督。

西高地白㹴起源於蘇格蘭高地，是為了捕鼠和狩獵狐狸所飼育，如今仍保有這樣的本能。因此，牠們會先發去追其他動物或人類，而且在花園裡總是玩得開心。西高地㹴也熱愛探索、挖掘和嗅聞事物，無論飼主喜不喜歡，牠們都會這樣做。

西高地白㹴雖然身型小卻相當健壯，身材可是真材實料。這種狗相當健康且健壯，壽命也很長。事實上，西高地㹴很容易就活到十幾歲。

牠們獨特的白色雙層毛實際上很粗糙，能保護牠們不受風吹雨打，而且牠們的移動速度超乎想像的快。牠們深棕色的眼睛通常很明亮，警覺性高，常常豎起耳朵，連最微弱的聲音也能聽見。

西高地白㹴對自己的地盤保護心非常強，只要有任何陌生人靠近就會吠叫。這表示，牠們會是很稱職的看門狗，不過在吵雜的環境中可能不太適合。但除此之外，這種活潑的小㹴犬能為家中增添朝氣。