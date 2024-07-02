認識西高地白㹴
西高地白㹴 (也稱為西高地㹴) 最明顯的就是一身雪白毛皮，牠們活潑好動、身體結實且非常強壯。這些蘇格蘭小狗相當有個性，也非常聰明，充滿好奇心，且活潑好動。牠們與人類家人關係緊密，若感覺到任何威脅就會發出警示，是很稱職的看門狗。西高地㹴最初是為了捕鼠而飼養，時至今日仍保有那種頑強的狩獵本能，而當牠們鎖定目標時，意志便會非常堅定。
官方名稱：西高地白㹴
其他名稱：波爾托羅㹴犬、羅茲尼絲㹴犬、西高地㹴犬
起源：蘇格蘭
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求3 out of 5
掉毛程度2 out of 5
吠叫傾向4 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*1 out of 5
接受得了其他寵物4 out of 5
適合溫暖氣候？3 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住在公寓4 out of 5
能否獨處？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|- 28 cm
|- 25.5 cm
|體重
|體重
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 到 10 個月大
|10 個月到 8 歲大
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 到 12 歲大
|12 歲以上
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
認識西高地白㹴
品種飼養須知
西高地白㹴是最受歡迎的㹴犬品種之一，非常有個性。牠們善交際、友善又聰明，而且很有自己的想法。因此訓練西高地㹴會稍微有點挑戰性，但只要有耐心，再加上一點健康的零食，就容易多了。
不過，一般來說，這種小型犬對於大多數家庭環境都能適應良好。西高地㹴最高可長到約 28 公分 (11 英吋)，只要每天有足夠的運動量，就能對公寓環境適應良好。務必記住一件事，牠們感受到威脅時，偶爾會迅速反擊，因此，若有幼兒在場，最好要有人監督。
西高地白㹴起源於蘇格蘭高地，是為了捕鼠和狩獵狐狸所飼育，如今仍保有這樣的本能。因此，牠們會先發去追其他動物或人類，而且在花園裡總是玩得開心。西高地㹴也熱愛探索、挖掘和嗅聞事物，無論飼主喜不喜歡，牠們都會這樣做。
西高地白㹴雖然身型小卻相當健壯，身材可是真材實料。這種狗相當健康且健壯，壽命也很長。事實上，西高地㹴很容易就活到十幾歲。
牠們獨特的白色雙層毛實際上很粗糙，能保護牠們不受風吹雨打，而且牠們的移動速度超乎想像的快。牠們深棕色的眼睛通常很明亮，警覺性高，常常豎起耳朵，連最微弱的聲音也能聽見。
西高地白㹴對自己的地盤保護心非常強，只要有任何陌生人靠近就會吠叫。這表示，牠們會是很稱職的看門狗，不過在吵雜的環境中可能不太適合。但除此之外，這種活潑的小㹴犬能為家中增添朝氣。
西高地白㹴 2 個小常識
1.挖洞訓練
有鑑於牠們以前是狩獵犬，
會在地下挖洞來趕出獵物，如今的西高地白㹴
一樣喜歡挖洞。事實上「Terrier」這個字
本身源自於「terra」，意思就是土地。
2.獨自在家 (或不是...)
儘管個性中帶有獨立的特質，仍不建議
讓西高地白㹴太長時間獨處，否則
回家時可能發現報紙都被咬爛了。若不得不讓西高地白㹴獨處，
事先帶牠們出去快走或跑一跑，有助於消耗牠們的精力。有關
訓練西高地白㹴的資訊，請參閱下方。
品種歷史沿革
西高地白㹴起源於蘇格蘭崎嶇的地形，是早在數百年前就有的犬種。牠們是為了捕獵狐狸和老鼠所飼育，會在蘇格蘭鄉村四處巡邏狩獵，用強大的牙齒為主人找回獵物。
事實上，據說牠們一身雪白毛皮 (原本有多種顏色)，就是源於牠們的狩獵傳統。在 1800 年代，蘇格蘭西海岸某位 Poltalloch 上校 Edward Malcolm 的狗因被誤認為狐狸而意外遭射殺。此後牠們就被飼育成白色，以避免再次發生同樣的錯誤。
最初被稱為 Roseneath 㹴犬，以顯露出白色線條的蘇格蘭莊園命名，自 1800 年代後期開始便被稱為西高地白㹴。這個品種於 1907 年獲得英國育犬協會正式認可，並於 1908 年獲得美國育犬協會正式認可。
有趣的是，蘇格蘭已成為㹴犬的代名詞。除了西高地㹴之外，這個地處偏北的國家還有凱恩㹴、斯凱㹴、蘇格蘭㹴和丹第丁蒙㹴。
全身面面觀
西高地白㹴的身體特徵
5.體型
2.耳朵
3.耳朵
4.頭部
1.雙層毛
注意事項
以下說明西高地白㹴的有趣小常識，包括品種具體特徵以及一般健康概述
牠們有個共同的問題就是皮膚非常敏感
西高地白㹴屬於容易罹患「過敏性皮膚炎」的狗，簡單來說就是過敏。免疫系統過度反應通常會導致搔癢，而狗狗會去舔、抓搔、咬或摩擦來試著止癢。這個行為可能造成更多皮膚病變，進而使其他傳染源得其門而入，例如病菌或細菌。觸發媒介可能包括特定食物、環境過敏原，甚至跳蚤。所幸有很多解決之道，而且您可以和獸醫師一起找出哪些日常活動能讓西高地㹴生活得更舒適。包括穿上特殊襪子，到各種不同的治療方法，以及量身訂製的飲食等。
就像其他小型犬一樣，牠們也可能出現牙齒問題
因此，西高地白㹴應盡可能常常刷牙，最好是每天刷牙。此外，建議定期帶牠們去讓獸醫師檢查牙齒。再次強調，飲食也可能對牠們的牙齒健康有很大的影響。例如，形狀適合的飼料顆粒會促進牠們咀嚼，進而管理牙菌斑形成。含有鈣離子螯合物的配方也有助於管理牙垢形成。如需更多為西高地白㹴提供最優質營養的資訊，請參閱我們的「飲食健康，狗狗更康健」章節。
還有一件事須注意：那就是顱下頷骨病，也稱為「西高地㹴下頷」
這個品種的狗容易罹患的遺傳疾病之一稱為顱下頷骨病 (CMO)。這種顱骨疾病較常稱為「西高地㹴下頷」，會導致下頜骨腫脹和增生。這種疾病可能導致咀嚼和吞嚥困難以及流口水，而且可能很痛，雖然在骨骼成熟 (10 到 12 個月大) 時這種不適感可能會減輕。最好留意任何跡象，如需緩解症狀，請諮詢您的獸醫師。此外，建議不要由已患病的狗狗育種，因此取得幼犬之前，務必先向育種者查明。父母雙方都應無罹患此疾病。
飲食健康，狗狗更康健
為西高地白㹴的幼犬選擇食物時，需要考慮許多因素：牠們的年齡、生活方式、運動量、生理健康狀況 (包括可能的疾病或敏感度)。食物是狗的生理機能重要能量來源，而完整的營養配方應該包含均衡營養，避免飲食有任何不足或過量情況，因為這兩者都可能對狗狗帶來負面影響。
同樣的，選擇飼料顆粒的大小、形狀和質地時，幼犬的牙齒 (從乳牙開始，或者從第一顆牙齒開始到恆齒) 也是需要考慮的重要因素。在這個迅速成長階段中，會有高能量的需求，因此，為了支持成長而特製的食物，必須富含高能量 (以食物 Kcal/100g 表示)，而且所有其他營養素的濃度也會比一般食物要來得高。建議您先將每日食物的份量分為三餐餵食，到了 6 個月大以後，再改為每日兩餐。
隨時準備乾淨的飲用水，讓狗狗的泌尿系統保持健康。天氣炎熱的時候，尤其是外出運動，水量一定要帶足，讓您的狗可以休息喝水。
提供以下建議叮嚀，讓動物常保健康。如果狗狗出現健康問題，請諮詢獸醫師的意見，取得獸醫師推薦的處方營養配方。
西高地白㹴不能餵食人類的食物或高脂肪零食，因此攝取什麼食物對他們一生而言無比重要。若要犒賞他們，不妨餵點平時正餐的乾飼料，同時嚴格遵守飼料包裝上的餵食份量，以免發生過重情形。
西高地白㹴的幼犬需要多多攝取能量、蛋白質、礦物質和維生素，遠高於成犬所需攝取量。幼犬需要能量和各種營養素來維持身體所需，同時也要讓身體成長健壯。西高地白㹴的幼犬直到 10 個月大以後，免疫系統才會逐漸發育。在這個快速的成長期，幼犬會摸索新事物，展開新鮮的冒險，所以使用抗氧化複合物 (包括維生素 E)，有助於幼犬發展自然抵抗力。西高地白㹴幼犬的消化功能也不同於成犬：消化系統尚未成熟，因此必須餵食易消化的蛋白質，才能幫助吸收。益生菌，像是果寡糖等，能平衡腸內菌叢，幫助消化，排出健康的便便。
西高地白㹴成犬的主要營養目標：
餵食易消化的成分，合理限制脂肪含量，保持理想體重。
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需胺基酸和維生素 B 群，才能保持皮膚健康，毛髮亮麗，進而為皮膚帶來保護的功能。西高地白㹴毛皮粗糙，皮膚細緻。
屆齡成犬後，小型狗容易罹患口腔和牙齒疾病，具體來說就是累積牙菌斑和牙垢。西高地白㹴的牙齒和下顎需要多加保護。含鈣離子螯合物的配方將有助於管理牙垢形成，並有助於每天保持口腔衛生。小型狗公認非常挑食。選用獨家配方和調味，以及特殊質地的飼料顆粒尺寸，將有助於幫助引起牠們的食慾。小型犬容易發生泌尿系統結石；建議為牠們準備保持泌尿系統健康的飲食。
若是主要生活在室內的西高地白㹴，準備易消化的蛋白質、適當的纖維含量和高優質碳水化合物來源的食物，將有助於減少排泄臭味和排泄量。因為生活在室內通常表示運動量較少，因此準備的食物符合能量需求減少的卡路里含量，且飲食中含有幫助脂肪代謝的左旋肉鹼，將有助於維持理想體重。除了生活在室內之外，絕育也是狗狗體重過重的因素之一。
西高地白㹴 8 歲之後，就會開始出現老化的跡象。富含抗氧化成份的配方將有助於維持牠們的活力，而適當的磷含量將有助於維持腎臟系統健康。老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此西高地白㹴老犬的食物應具有以下特徵：
維生素 C 和 E 的含量較高。這些營養素具有抗氧化性，有助於保護身體細胞不被老化有關的氧化壓力，形成有害的影響。
優質蛋白質。打破迷思，降低食物中的蛋白質含量，對於防止腎衰竭並沒有多大的益處。關鍵是，年長狗狗從膳食中吸引蛋白質的效率不如年輕狗狗。所以控制磷含量，才是幫助維持腎功能健康的好辦法。
西高地白㹴身體保健
梳毛、訓練和運動叮嚀
有鑑於西高地白㹴以前是工作犬，因此理所當然也是精力旺盛的犬種。西高地㹴每天都需要有足夠的運動量。至少活動 30 分鐘，最好能到 1 小時。西高地白㹴是非常友善且善交際的犬種，也喜歡玩遊戲、追球，以及與其他狗接觸。由於西高地㹴天生具有狩獵本能，因此解開牽繩時務必要小心謹慎，除非您想從狐狸洞裡將牠們找出來，此外也建議讓牠們遠離任何小動物。
西高地白㹴有著厚實的雙層毛，外層毛皮粗糙，內層較軟，因此務必要每天梳毛。除了日常梳毛之外，有些飼主還會使用一種稱為剃毛 (或拔毛) 的技術，將老廢的毛輕輕拉出，不過有些飼主則偏好每四到六週帶狗狗去讓專業寵物美容師處理。從好的一面來看，西高地㹴平均來說掉毛算少。此外，由於牠們外層毛皮質地特殊，含油脂量少且相對耐髒污，因此只需偶爾洗一次澡即可。最好每天刷牙、視需要剪指甲，並定期檢查耳朵。
西高地白㹴是非常聰明的犬種，學習速度快，但不得不說，牠們也有點固執。牠們是作為工作㹴犬所飼育，可獨立工作，個性中帶有獨立的特質，而即使到了今天，牠們肯定仍帶著些許那樣的精神。從好的一面來說，西高地㹴個性和藹可親，意味著牠們對於有獎勵的訓練反應良好且積極進取。耐心就是關鍵！一旦發出初始命令，西高地㹴實際上在各種狗狗喜歡的運動中表現出色，包括服從和追蹤到敏捷性訓練。
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西高地白㹴基本常識
西高地白㹴確實一有機會就很愛表達自己。不過主要是因為牠們有充分的理由這樣做，例如有陌生人靠近或發生意想不到的事情時。所以，若西高地白㹴一直吠叫，通常表示事有蹊蹺。
隨著西高地白㹴與飼主漸漸形成緊密的關係後，不建議讓牠們太長時間獨處。否則西高地白㹴可能感到不安，或表現出破壞性行為。若有另一隻狗狗相互陪伴，就會有所幫助。
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資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國育犬協會 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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