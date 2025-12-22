狗會怕冷嗎？冬天保暖、運動與飲食全攻略一次看懂
狗狗會怕冷嗎？
「你的鼻子都結霜了」是一句讓人覺得溫暖的聖誕歌詞，但對狗狗來說，寒冬可不一定那麼浪漫。天氣變冷時，牠們反而更容易受到低溫帶來的負面影響。在正式進入冬天前，建議先替狗狗做好基本的預防措施，確保牠能舒適又安全地過冬，像是先帶狗狗到獸醫院檢查，了解牠的體溫調節是否正常、是否有潛在健康狀況，才能安心迎接寒冷季節。
此外，冬天其實也要梳毛，適當梳毛是讓狗狗健康過冬的要素之一。若牠們頂著一團臃膧又亂蓬蓬的毛髮，在面對極端嚴寒的氣溫時，就無法充分保護牠們毛下的皮膚。別忘了狗狗在冬天也需要進行戶外活動，而如果愛犬長時間待在戶外，請定期檢查牠們的耳朵和爪子是否冰冰的、有凍傷。冬天也要修剪狗狗的肉墊之間的毛髮，徹底降低腳趾之間卡雪的機率。
嚴寒天氣也要去戶外活動
雖然人類到了冬天只想窩在沙發上取暖，但狗狗還是需要維持固定的運動量。適度活動可以避免體重上升、幫助牠們紓壓，也能預防整天懶洋洋、提不起勁。
此外，不論體型、品種或年齡為何，在寒冷的冬季，人類和毛孩都會下意識地攝取更多熱量，因此保持定期運動的習慣非常重要。
尤其是幼犬，更需要透過運動來消耗旺盛的精力。若活動量不足，很容易出現一些行為問題，例如嗚嗚叫、過度吠叫、亂挖東西、亂咬、咬人，或是玩到失控等狀況。
冬天遛狗不要只讓狗狗在後院跑跑跳跳，也可以改成去公園奔跑，或去大自然小徑中探險，讓戶外活動變得更好玩。只要稍微變換不同的散步路線，讓狗狗接觸新的視覺刺激和氣味，就足以讓牠們的感官更加活躍。您可以在後院發明新的遊戲活動，例如打造障礙訓練場或拿新玩具給牠們玩。所以即使在冬季，狗狗也能多多運動保持好精神。
依照活動程度和體型餵食
狗狗對於特定食物的需求會根據牠們的健康、活動力和年齡而有所不同。一般而言，幼犬和年輕的狗狗會燃燒較多的熱量，因此牠們需要更高的熱量補充。為滿足牠們對於能量的需求，請選擇有高品質蛋白質和脂肪的食物。但是年紀較長、活動量較少的狗狗對於能量的需求則較低，因此需要依照這些需求量身訂製的飲食。依照體型計算的話，小型犬需要透過食物攝取的能量比大型犬多。
狗狗會冷的症狀有哪些？
雖然許多狗狗都有厚重的皮毛，可以在冬天寒冷的天氣中保持溫暖，但一些短毛品種、小型犬、幼犬和老年犬可能需要穿衣服或背心來保暖。您可以選擇使用防水材質製成的衣服，而這種材質必須貼身，但又允許溫暖空氣在身體和衣服之間循環。
要怎麼知道狗狗會不會冷？其實只要從牠的日常反應觀察，就能大致看出來。症狀包括明顯的抖動、畏縮、反覆抬起腳或不斷試圖回到屋裡。最簡單的辨識方式就是如果您覺得氣溫寒冷，那麼您的寵物也覺得如此。多觀察一點、多注意一點，你就能在冷天裡給狗狗最安心的陪伴與照顧。
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