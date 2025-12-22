狗會怕冷嗎？冬天保暖、運動與飲食全攻略一次看懂

狗狗會怕冷嗎？

「你的鼻子都結霜了」是一句讓人覺得溫暖的聖誕歌詞，但對狗狗來說，寒冬可不一定那麼浪漫。天氣變冷時，牠們反而更容易受到低溫帶來的負面影響。在正式進入冬天前，建議先替狗狗做好基本的預防措施，確保牠能舒適又安全地過冬，像是先帶狗狗到獸醫院檢查，了解牠的體溫調節是否正常、是否有潛在健康狀況，才能安心迎接寒冷季節。

此外，冬天其實也要梳毛，適當梳毛是讓狗狗健康過冬的要素之一。若牠們頂著一團臃膧又亂蓬蓬的毛髮，在面對極端嚴寒的氣溫時，就無法充分保護牠們毛下的皮膚。別忘了狗狗在冬天也需要進行戶外活動，而如果愛犬長時間待在戶外，請定期檢查牠們的耳朵和爪子是否冰冰的、有凍傷。冬天也要修剪狗狗的肉墊之間的毛髮，徹底降低腳趾之間卡雪的機率。

嚴寒天氣也要去戶外活動

雖然人類到了冬天只想窩在沙發上取暖，但狗狗還是需要維持固定的運動量。適度活動可以避免體重上升、幫助牠們紓壓，也能預防整天懶洋洋、提不起勁。

此外，不論體型、品種或年齡為何，在寒冷的冬季，人類和毛孩都會下意識地攝取更多熱量，因此保持定期運動的習慣非常重要。

尤其是幼犬，更需要透過運動來消耗旺盛的精力。若活動量不足，很容易出現一些行為問題，例如嗚嗚叫、過度吠叫、亂挖東西、亂咬、咬人，或是玩到失控等狀況。

冬天遛狗不要只讓狗狗在後院跑跑跳跳，也可以改成去公園奔跑，或去大自然小徑中探險，讓戶外活動變得更好玩。只要稍微變換不同的散步路線，讓狗狗接觸新的視覺刺激和氣味，就足以讓牠們的感官更加活躍。您可以在後院發明新的遊戲活動，例如打造障礙訓練場或拿新玩具給牠們玩。所以即使在冬季，狗狗也能多多運動保持好精神。