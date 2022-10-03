如何取得狗狗信任？讓狗狗信任您的7個方法

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取得狗狗信任的重要性

人類與狗狗之間的情感十分獨特，能建立有如親人一般緊密的連結。但這樣的親密度並非一下子就能成功，而是需要儘早培養、長期陪伴。

初至新家的幼犬，前幾個月都還在熟悉環境及陌生人，同時經歷許多生長上的快速變化，很需要飼主給予足夠的關注及愛護。當牠們學習速度稍慢時，也請您給予多一點耐心，繼續鼓勵牠們與您互動交流。

透過支持和照顧並取得狗狗信任，幼犬才更有機會健康成長、發展出健全的身心。

取得狗狗信任必做的7件事

雖然任何關係的養成，都需要經過時間醞釀，但若您想更快速地取得狗狗信任並與幼犬拉近距離，不妨參考以下7個小秘訣，與家中的寶貝毛孩建立好感情。

1. 提前預備友善空間

第一次踏入家門時，幼犬勢必會感到陌生及害怕。卸下牠們心房的好方法，就是提前佈置環境以預備牠們的到來。您可以在家中推滿玩具、零食等狗狗喜歡的東西，並提升空間的安全性，譬如將電線和窗簾線收拾整齊、蓋住電源插座等，讓毛孩可安心探索空間、減少負面印象。

2. 以牽繩帶幼犬於室內散步

幼犬在發育尚未成熟的階段，既不便外出，也很需要他人的指引及照顧。飼主可於室內替毛孩繫上狗帶，帶牠們在家中四處走動，藉此熟悉新家的景物及氣味。如此一來，可以提前讓狗狗適應約束感、培養默契；過程中也能密切關注毛孩動向，以免發生危險。

3. 熟悉幼犬的肢體語言

雖然狗狗不會講話，但這並不代表牠們不善表達。從狗狗的眼神、表情、肢體動作中，都能看出牠們的情緒及需求。例如當狗狗尾巴垂下或夾於雙腿間時，代表牠們感到害怕或壓力大，需要更多的鼓勵。只要您願意花時間與幼犬相處，便能熟悉牠們的肢體語言，並給出適當的回應。

4. 學會與幼犬溝通交流

了解狗狗的需求之後，飼主也需要學習與毛孩交流。幼犬學習能力強，可記住特定指令，亦能對主人的情緒、肢體動作察言觀色。您可透過不同語調與幼犬溝通，例如提高音頻或音量，以此提振狗狗的精神，鼓勵牠們完成您交辦的任務。或用較低沉平淡的語調，幫助狗狗冷靜或降低焦慮。

5. 安排玩樂時間

玩樂是幫助狗狗及飼主感情升溫的關鍵。有趣的室內遊戲包括捉迷藏、拔河和拋接物品等，都有助於提升親密度。而戶外運動更是必要，透過散步或奔跑來鍛鍊幼犬，不僅對其身心有所助益，也可避免狗狗因無聊而過度吠叫、亂咬家具，並有助於遠離肥胖、糖尿病、骨骼和關節虛弱等問題。

6. 以撫摸及擁抱建立信任

若狗狗願意讓您摸肚子，代表牠對您極其信任！透過撫摸幼犬不同部位，包括耳朵、

前額、腿部、腹部和背部，可拉近彼此距離、建立親密感。在幼犬還不習慣與人接觸的情況下，您可以趁牠們困倦時給予輕柔的撫摸或按摩。另外，學習如何正確地摟抱幼犬，也能讓牠們更喜歡躺在您懷裡，獲得安全感。

7. 讓幼犬睡在主人附近

根據家中幼犬的體型及性格，您可選擇讓毛孩睡在床邊，或者購買一個大小適中的寵物窩／寵物床，讓牠們睡在您的附近。無論如何，允許幼犬與主人同寢入睡，都是降低狗狗戒心的好方法。若幼犬開始能夠在您身邊安心入睡，代表牠們已對您產生信賴感。

如何正確訓練及管教您的幼犬？

讓幼犬熟悉家庭規範很重要；透過適當的教養與陪伴，可減少牠們闖禍的機率，讓飼主能與毛孩一起享受生活，創造更多美好回憶。

• 正確的幼犬管教方針：

o 讓幼犬養成固定作息、按時用餐

o 教導如何於正確位置大小便

o 禁止在家中任意佔地盤、跳上跳下，以防打破東西、亂咬傢俱

o 引導幼犬正確回應指令，而不是對牠們已做出的行為過度反應

o 禁止用手或物體擊打幼犬、抓住幼犬嘴巴

正所謂「愛之深、責之切」，越早開始訓練您的幼犬，越能盡快取得狗狗的信任並讓牠們知道您是一家之主，成為值得牠們信賴及倚靠的主人。

文｜特約記者 李宥臻