狗狗頻尿原因全解析｜6 大指標帶您輕鬆維持狗狗泌尿道健康

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一、揭秘狗狗頻尿原因前必知：狗狗一天尿幾次才正常？

狗狗不像人類一樣可以透過說話來表達身體不適，因此藉由觀察狗狗排尿狀況是否正常，可說是最好判斷泌尿道是否出問題的重要指標之一。

如果您發現自家寶貝的尿尿頻率出現極端的變化，例如從原本的一天3次，增加為一天7次，這樣的改變就很可能代表狗狗身體出了問題，須要深入探究原因，了解是否是疾病在作祟。

二、為什麼狗狗一直頻尿？帶您了解狗狗頻尿原因

在了解狗狗頻尿原因前，我們需要先知道，飼主覺得狗狗比較頻尿有可能有以下情況：1.：狗狗的排尿次數多但尿量少。2.：狗狗因尿量增加導致排尿次數增加，多尿的原因非常多，包含肝腎衰竭、糖尿病、尿崩症、電解質不平衡、腎上腺問題、心理因素、等各種不同的疾病。3.：狗狗無法控制尿液的排出，導致在不應排尿的時候排尿。以上3種情況飼主們很容易混淆，實際上其發生成因各有不同。本篇我們將針對狗狗「頻尿」狀況，帶毛爸媽們了解背後的成因。