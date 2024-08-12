狗狗頻尿原因全解析｜6 大指標帶您輕鬆維持狗狗泌尿道健康
Article
目錄
一、揭秘狗狗頻尿原因前必知：狗狗一天尿幾次才正常？
狗狗不像人類一樣可以透過說話來表達身體不適，因此藉由觀察狗狗排尿狀況是否正常，可說是最好判斷泌尿道是否出問題的重要指標之一。
健康成年狗狗尿尿頻率約為一天3～5次、每次間隔6～8小時，然而每隻狗狗的尿量則會因體重不同而有所差異。一般而言，一天之中狗狗體重每公斤約會產生約20～40ml的尿液。
如果您發現自家寶貝的尿尿頻率出現極端的變化，例如從原本的一天3次，增加為一天7次，這樣的改變就很可能代表狗狗身體出了問題，須要深入探究原因，了解是否是疾病在作祟。
二、為什麼狗狗一直頻尿？帶您了解狗狗頻尿原因在了解狗狗頻尿原因前，我們需要先知道，飼主覺得狗狗比較頻尿有可能有以下情況：
1. 頻尿：狗狗的排尿次數多但尿量少。
2. 多尿：狗狗因尿量增加導致排尿次數增加，多尿的原因非常多，包含肝腎衰竭、糖尿病、尿崩症、電解質不平衡、腎上腺問題、心理因素、等各種不同的疾病。
3. 尿失禁：狗狗無法控制尿液的排出，導致在不應排尿的時候排尿。
以上3種情況飼主們很容易混淆，實際上其發生成因各有不同。本篇我們將針對狗狗「頻尿」狀況，帶毛爸媽們了解背後的成因。
（一） 幼犬頻尿：非病理性頻尿原因
如果您家的寶貝是正在成長中的幼犬，而您正好發現牠的尿尿頻率超出了平均值，毛爸媽們別緊張，這有可能是因為幼犬尚未完成如廁訓練。
當狗狗還是幼犬時，牠們還無法完全掌握膀胱控制能力，在這個時期，飼主需要耐心地進行如廁訓練，教導幼犬在適當的時間和地點排尿，並且給予正向的獎勵和鼓勵，以建立良好的排尿習慣。而隨著訓練的進行和幼犬年齡的增長，幼犬的頻尿情況便會逐漸改善。
另外，成犬也可能有非病理性頻尿的狀況，包括飲食、活動量、天氣改變、懷孕等因素影響。
- 飲食：低蛋白和高鈉飲食可能影響狗狗代謝循環，導致排尿頻率增加。
- 活動量增加：大量運動會讓狗狗需要取更多水分，水喝得越多，排尿就越多。
- 天氣變熱：氣溫較熱時，狗狗會喝更多的水，也會導致排尿增加。
- 狗狗懷孕：懷孕的母犬可能因子宮的壓迫而導致頻尿狀況。
（二）幼犬頻尿：病理性的頻尿原因
下泌尿道相關的疾病包括膀胱或尿路結石、泌尿道感染、泌尿道腫瘤等都會造成頻尿。而這需要藉由獸醫師搭配病史、理學檢查、血檢、尿檢以及影像學檢驗甚至手術與採樣才能夠找到真正問題的來源。
除了以上非病理性原因外，部分疾病也有可能引發狗狗頻尿。當發現狗狗的排尿狀況與平時不同時，最好的做法是前往獸醫院請醫師進行診斷，以儘早找出潛在健康問題。
👉🏻延伸閱讀：認識狗狗泌尿道系統不適症狀、血尿原因及治療選擇
三、有什麼平時能夠幫助狗狗泌尿道健康的事情嗎？
雖然有許多疾病比如膀胱癌、某些種類的膀胱結石、泌尿道感染不見得一定會跟日常生活有關。但我們還是能做到以下，來維持泌尿道健康。
1. 觀察狗狗排尿頻率：飼主應養成每天觀察狗狗的排尿頻率的習慣，以便即時察覺是否有任何不尋常的變化。
2. 訓練定點尿尿：飼主可透過訓練幫助狗狗建立定點定時排尿的習慣，減少頻繁排尿的可能性。
3. 補充充足飲水量：飼主須確保狗狗隨時都能喝到乾淨的飲用水，保持水分充足便能促進正常的尿液排泄。
4. 定期帶狗狗做健康檢查：飼主須定期帶狗狗到獸醫院進行健康檢查，以便及早發現潛在的健康問題。
四、 3 大飲食建議，幫助維持狗狗泌尿道健康
如果愛犬真的有膀胱結石或尿道結石的問題，有什麼能做的事情呢？以下3個飲食建議，教您如何維持狗狗泌尿道健康：
● 選用泌尿道專屬營養配方：經醫師的評估後，將狗狗主食更換為專為泌尿系統健康而設計的營養配方，這些配方可以協助稀釋尿液，並維持狗狗尿液中礦物質成分與pH值平衡，能夠改善某些特定種類的結石問題。
● 濕食、乾糧交替餵食：如果長期都只吃乾糧的狗狗，可以試著增加水分的攝取，包括改為濕食、或乾濕混合餵食，也能幫助維持泌尿系統健康。
● 補充營養品：在諸多泌尿道保健食品中，蔓越莓是大家最熟知的成分，不過目前只有極少的研究有支持狗狗食用蔓越莓可以幫助控制泌尿道感染，因此仍建議飼主要先請醫師評估並確認可以餵食後，再透過定期給狗狗食用來實踐日常保健。
👉🏻延伸閱讀：狗狗泌尿保健為何重要？來了解狗狗泌尿系統健康與飲食
醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
● 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
● 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
● 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。
Facebook粉絲專頁：獸醫好想告訴你
分享此頁面