狗狗尿失禁正常嗎？原因有哪些？解析狗失禁的照護方法

一、老狗尿失禁常見嗎？狗狗尿失禁會有哪些行為？

當犬的年齡不斷增長時，您會發現牠們的行為、個性和體格也逐漸發生改變。犬失禁是老年犬常見的問題，而您一定要加以了解，才能好好照顧牠們。

如果您的狗狗有老犬尿失禁的問題，牠們就不會像自己年輕的時候一樣停止排尿；牠們可能不知道自己正在排尿，因此會在地板上留下尿漬，或在小便中掙扎。很重要的一點是絕對不要因此懲罰牠們，因為這不是牠們故意的，而是牠老狗無法控制自己。

就像人類老化一樣，老齡犬也可能受到消化問題的影響，這會引起令牠們不舒服和不愉快的症狀，甚至引發更多其他健康問題。老犬的飲食習慣是維護消化系統健康的關鍵。

二、導致狗狗尿失禁原因有哪些？

就和人類一樣，當犬年齡逐漸增長，牠們的體態也會隨之改變，肌肉會逐漸退化，而身體不同部位的神經控制也會減弱。狗狗失禁可能是泌尿系統周圍肌肉老化，而且無法完全控制這些肌肉所引起。

母犬比公犬更容易有老狗失禁的問題，而部分大型犬也更容易有這種問題。其中包括拳師犬、杜賓犬、巨型雪納瑞犬、大丹犬和德國牧羊犬。根據統計，在已經絕育、體重超過 20 公斤的母犬中，有 30% 的犬有失禁的問題，而有這種問題的小型犬比例則少於 10%。

有人認為肥胖可能也是造成狗失禁原因之一，特別是已經絕育的母犬更是如此。這個概念是泌尿系統周圍的脂肪重量對肌肉造成物理影響，而這可能導致發生狗狗失禁的問題。

潛在的泌尿系統毛病也可能導致狗狗尿失禁，包括泌尿系統發炎和膀胱炎、感染或「結石」(稱為尿石症)。如糖尿病或神經系統疾病等全身性疾病也可能導致犬掉毛，因此只要發現牠們的排尿習慣改變，請務必尋求獸醫師的協助。

三、狗尿失禁怎麼辦？如何治療狗狗尿失禁問題？

根據狗失禁的成因而定，您的狗狗有不同的治療選擇。若是肌肉組織的問題，您的獸醫師會建議適當的治療方式，幫助狗狗控制泌尿系統的肌肉。75% 的病例能有效控制。

如果您的狗狗有泌尿系統問題，您的獸醫師可能會建議用手術或其他方式來治療，並幫助您選擇能夠維持泌尿系統健康的飲食，獸醫師也會建議改變生活方式，例如，鼓勵狗狗多活動，藉此降低進一步出現泌尿系統問題的風險。

如果有更廣泛的醫療因素，獸醫師將其視為整體進行治療，而不只是針對狗狗尿失禁問題。

如果您發現狗狗隨著年齡增長出現排尿行為改變，千萬不要認為自己無能為力，請向當地獸醫師預約看診，獸醫師將能為您建議最佳行動方案。





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