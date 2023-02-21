幼犬成長奶粉

幼犬成長奶粉

犬粉狀配方

每罐容量400g，內含100g鋁箔包 x 4包，附奶瓶奶嘴完整工具組(不含BPA、耐高溫可煮沸殺菌)

現有包裝

1 x 400g

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健康成長

專屬配方維持幼犬免疫力。

消化健康

同時含有益生元和高消化性蛋白質，有助維持健康消化道內腸道微生物的平衡。本配方特別適合幼犬尚未成熟的消化系統，可幫助維持生長和消化道機能，乳糖含量適當，且不含澱粉。

即溶配方

本配方可快速溶解，形成完全均質的乳替代品(請參閱使用手冊)。

富含DHA

配方富含DHA，幫助幼犬大腦健康發育。