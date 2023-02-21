幼犬成長奶粉
犬粉狀配方
每罐容量400g，內含100g鋁箔包 x 4包，附奶瓶奶嘴完整工具組(不含BPA、耐高溫可煮沸殺菌)
現有包裝
1 x 400g
健康成長
專屬配方維持幼犬免疫力。
消化健康
同時含有益生元和高消化性蛋白質，有助維持健康消化道內腸道微生物的平衡。本配方特別適合幼犬尚未成熟的消化系統，可幫助維持生長和消化道機能，乳糖含量適當，且不含澱粉。
即溶配方
本配方可快速溶解，形成完全均質的乳替代品(請參閱使用手冊)。
富含DHA
配方富含DHA，幫助幼犬大腦健康發育。
成分：超濃縮奶、乳脂、精煉棕櫚油(永續來源)、乳清蛋白、精煉大豆油、精煉椰子油、礦物質、果寡糖 (0.51%)、魚油(DHA來源)、菌類油。 營養添加劑(每公斤)：維生素A：25000 IU、維生素 D3：1500 IU、鐵：100mg、碘：4mg、銅：15mg、錳：80mg、鋅：180mg、硒：0.43mg、添加維生素等營養成分，完整資訊請見包裝側面。 營養成分分析：水分 2.5%、蛋白質 33%、脂肪 39%、灰分 5%、NFE 無氮浸出物 19.5%。
|週齡
|每日幼犬週齡 需要餵食次數
|小型幼犬 (成犬後體重1-10公斤)
|中型幼犬 (成犬後體重10-25公斤)
|大型幼犬 (成犬後體重26-45公斤)
|1
|8
|3-10 ml
|5-20 ml
|10-25 ml
|2
|5
|10-30 ml
|15-50 ml
|30-70 ml
|3
|4
|20-50 ml
|35-90 ml
|60-120 ml
|4
|4
|25-60 ml
|45-125 ml
|90-170 ml