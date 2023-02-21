BCA 比熊成犬專用乾糧

BCA 比熊成犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 500g, 1.5 kg 10個月以上比熊成犬適用

現有包裝

500g

什麼才是正確的餵食量？
尋找銷售據點

獨特顆粒設計

含有潔牙因子，幫助管理牙垢生成。

泌尿健康

維護比熊犬的泌尿健康，也能鼓勵狗狗飲水進而達到尿液稀釋的效果。

亮毛護膚

獨特複合營養素支持比熊皮膚屏障，豐沛Omega 3及維生素A幫助皮膚健康、富含琉璃苣油以滋養毛髮。

理想體態

幫助比熊維持理想體重。

產品詳情

供應包裝500g, 1.5 kg

pa.productDetails.productDetailsImageAlt