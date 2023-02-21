BCA 比熊成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 500g, 1.5 kg 10個月以上比熊成犬適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
500g
獨特顆粒設計
含有潔牙因子，幫助管理牙垢生成。
泌尿健康
維護比熊犬的泌尿健康，也能鼓勵狗狗飲水進而達到尿液稀釋的效果。
亮毛護膚
獨特複合營養素支持比熊皮膚屏障，豐沛Omega 3及維生素A幫助皮膚健康、富含琉璃苣油以滋養毛髮。
理想體態
幫助比熊維持理想體重。
成分: 脫水禽肉蛋白、米、玉米、小麥、小麥麩質*、動物脂肪、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質（含三磷酸五鈉（0.35%））、大豆油、菊苣漿、魚油、酵母產品、果寡糖、洋車前子殼及籽、琉璃苣油（0.1%）、發酵來源之葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨（軟骨素來源）添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 29500國際單位、維生素D3 800國際單位、鐵 43mg、碘 4.3mg、銅 13mg、錳56mg、鋅141mg、硒0.09mg；技術性添加劑：沸石粉5g；保存劑；抗氧化物。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。 營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 29%、脂肪 15%、纖維素 1.6%、灰分 6.6%、NFE 38.3%。
|成犬體重
|狗狗活動量 輕度
|狗狗活動量 中度
|狗狗活動量 重度
|4 公斤
|70 公克 (6/8杯)
|81 公克 ( 7/8杯)
|92 公克 (7/8杯)
|5 公斤
|82 公克 (7/8杯)
|95 公克 (1杯)
|108 公克 (1+1/8杯)
|6 公斤
|94 公克 (1杯)
|109 公克 (1+1/8杯)
|124 公克 (1+2/8杯)
|7 公斤
|106 公克 (1+1/8杯)
|123 公克 (1+2/8杯)
|140 公克 (1+3/8杯)
|8 公斤
|117 公克 (1+2/8杯)
|136 公克 ( 1+3/8杯)
|154 公克 (1+5/8杯)
一杯=240 ml，約98公克
產品詳情
供應包裝500g, 1.5 kg