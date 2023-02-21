MTA 瑪爾濟斯成犬專用乾糧

MTA 瑪爾濟斯成犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 1.5 kg 10月齡以上瑪爾濟斯成犬適用

現有包裝

1.5kg

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健康亮麗的毛髮

富含Omega 3、6營養素，幫助毛髮健康亮麗。

幫助腸道健康

幫助降低排便量和異味。

滿足挑剔的胃口

量身打造的配方，滿足挑剔的胃口。

量身訂製顆粒設計

量身訂製顆粒，幫助口腔保健、可幫助管理牙垢形成的機率。

產品詳情

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