MTA 瑪爾濟斯成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 1.5 kg 10月齡以上瑪爾濟斯成犬適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
健康亮麗的毛髮
富含Omega 3、6營養素，幫助毛髮健康亮麗。
幫助腸道健康
幫助降低排便量和異味。
滿足挑剔的胃口
量身打造的配方，滿足挑剔的胃口。
量身訂製顆粒設計
量身訂製顆粒，幫助口腔保健、可幫助管理牙垢形成的機率。
成分：玉米、米、脫水家禽蛋白、動物脂肪、植物分離蛋白*、水解動物蛋白、玉米粉、菊苣漿、大豆油、魚油、礦物質、酵母及酵母提取物、果寡糖、琉璃苣油（0.1%）、金盞花、小麥麵粉、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 24%、脂肪 18%、纖維素 1.4%、灰分 5.1%、NFE 42%。
|成犬體重
|狗狗活動量 輕量
|狗狗活動量 中量
|狗狗活動量 重量
|2 kg
|39 g (4/8 杯)
|46 g (5/8 杯)
|52 g (5/8 杯)
|3 kg
|53 g (5/8 杯)
|62 g (6/8 杯)
|70 g (7/8 杯)
|4 kg
|66 g (6/8 杯)
|77 g (1 杯)
|87 g (1+1/8 杯)