M+10 中型老犬10+ 歲以上專用乾糧

M+10 中型老犬10+ 歲以上專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 3kg。犬齡10歲以上，體重11-25公斤。

現有包裝

3kg

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支持肌肉量

合宜的優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。

維護免疫力

維生素 C、E 和益生元，有助維護犬的自身免疫力。

終身活力支持

富含必需營養素（EPA/DHA 和綜合維生素），有助終生維持活力。

產品詳情

<p>顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。<br></p>