M+10 中型老犬10+ 歲以上專用乾糧

成分

成分：脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、 玉米 、 玉米粉、米、動物脂肪、 玉米麩質、 小麥、 甜菜漿、水解動物 蛋白、小麥麩質*、魚油、大豆油、 酵母產品、 礦物質、洋車前子殼及籽、果寡糖、裂殖壺藻油 (EPA 和 DHA 的來源 )、酵母（甘露寡糖來源）發酵來源之葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。