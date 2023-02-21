M+10 中型老犬10+ 歲以上專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 3kg。犬齡10歲以上，體重11-25公斤。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
支持肌肉量
合宜的優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。
維護免疫力
維生素 C、E 和益生元，有助維護犬的自身免疫力。
終身活力支持
富含必需營養素（EPA/DHA 和綜合維生素），有助終生維持活力。
成分：脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、 玉米 、 玉米粉、米、動物脂肪、 玉米麩質、 小麥、 甜菜漿、水解動物 蛋白、小麥麩質*、魚油、大豆油、 酵母產品、 礦物質、洋車前子殼及籽、果寡糖、裂殖壺藻油 (EPA 和 DHA 的來源 )、酵母（甘露寡糖來源）發酵來源之葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。
營養添加劑（每千克）：維生素 A 21900 IU、維生素 D3 1000 IU、維生素 C 300 mg、維生素 E 500 mg、 鐵 35 mg、 碘 3.5 mg、 銅 11 mg、 錳 45 mg、 鋅 131 mg、硒 0.09 mg ; 保存劑 ; 抗氧化物。
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 26 %、脂肪 14 %、纖維素 1.7 %、灰分 4.7 %。
|體重
(公斤)
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
重度
|11
|148 g
|172 g
|195 g
|14
|178 g
|206 g
|234 g
|16
|196 g
|227 g
|258 g
|20
|232 g
|269 g
|306 g
|25
|275 g
|318 g
|361 g
產品詳情
<p>顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。<br></p>